SAP opent bedrijfstak voor financiële dienstverlening

SAP start een bedrijfstak voor financiële dienstverleners. Om dit te kunnen opzetten krijgt het bedrijf een investering van ruim 500 miljoen euro van Dediq.

De inspanningen moeten leiden tot een joint venture met een onafhankelijk managementteam. Het geheel moet onder de SAP-merknaam vallen en zich richten op de Financial Services Industry (FSI). Specifiek noemt het bedrijf commerciële leningen, retail en transactioneel bankieren. Ook verzekeringsdiensten moeten gebruik kunnen maken van de diensten van de nieuwe bedrijfstak.

Versneld tempo

“Door de samenwerking met Dediq zullen we onze ondersteuning voor de digitale transformatie van klanten in de Financial Services Industry aanzienlijk vergroten en in een versneld tempo innovatieve cloudoplossingen leveren die hen helpen hun bedrijf holistisch te transformeren”, aldus Christian Klein, CEO van SAP. “Financiële dienstverlening is een belangrijke sector voor SAP en vandaag herhalen we niet alleen onze betrokkenheid bij deze markt, maar versterken we die ook.”

Op maat gemaakte oplossingen

In zijn aankondiging van de bedrijfstak pocht SAP over zijn eerdere successen in de FSI-markt. Volgens het bedrijf zijn meer dan 80 procent van de duizend grootste banken en verzekeraars klanten van SAP. Met de nieuwe tak wil het bedrijf op maat gemaakte oplossingen aanbieden voor klanten die de volledige processen van banken en verzekeraars kunnen dekken. Uiteraard komen de diensten te draaien op het SAP Business Technology Platform in de cloud. Ook technologieën als SAP HANA en S/4HANA worden gebruikt.

Enorme kans

“De FSI-markt biedt ons een enorme kans”, aldus SAP-CFO Luka Mucic. “Om daar op in te haken, zullen we onze unieke capaciteit gebruiken om oplossingen op enterpriseniveau te bieden. Gezamenlijk zullen we onze bestaande FSI-portfolio uitbreiden tot end-to-end bank- en verzekeringsprocessen. Onze klanten helpen flexibeler te worden door middel van digitale bedrijfsinnovatie en cloud-technologie staat centraal in onze nieuwe FSI-unit. De nieuwe eenheid zal zeer flexibel en klantgericht zijn en de volledige autonomie hebben om haar strategische richting te bepalen. Tegelijkertijd zal het een sterk lid van de SAP-familie zijn. Klanten zullen profiteren van de toonaangevende technologie van SAP en de flexibiliteit en focus van de FSI Unit op hun specifieke behoeften.”

De nieuwe bedrijfstak moet nog goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten. SAP verwacht dat in de tweede helft de tak volledig van start kan gaan.

