Expertum Group breidt Nederlands team uit met Qrcus-kennis

De SAP-consultant Expertum Group krijgt versterking van het Nederlandse Qrcus. Het bedrijf heeft een SAP Treasury partnership en kan de dienstverlening nu ook in België gaan aanbieden.

Expertum Group is van oorsprong een Belgische SAP-consulting-speler. Ondertussen is de dienstverlening uitgebreid en wordt de Benelux-regio volledig bediend. De toevoeging van Qrcus aan het aanbod, is een versterking van het aanbod in de Benelux. Al gaat het eigenlijk breder, want ondanks de vestiging in het Nederlandse Limburg, bedient Qrcus ook wereldwijd opererende multinationals.

Expertise over S/4HANA

De SAP-expertise van de consultant is gericht op Treasury, Finance en Controlling, Supply Chain, Enterprise Asset Management, Business Intelligence, Autorisatie en Compliance. Door de combinatie met Expertum Group breiden deze expertise-domeinen verder uit. De Belgische SAP-consultant toonde voornamelijk interesse in de versterking om de dienstverlening op het gebied van S/4HANA verder uit te breiden.

“De samenwerking met Expertum biedt onze consultants een unieke kans om op grotere schaal onze dienstverlening voort te zetten, alsmede onze opdrachtgevers te ontzorgen met een breder scala aan additionele diensten die vanuit deze samenwerking met Expertum Group geboden kunnen worden”, zegt Janne Meijers, Managing Director van Qrcus.

De aanwezigheid in Nederland van Expertum breidt door de versterking uit tot 100 werknemers. In de structuur van Qrcus betekent de stap de terugtreding van Ger Beckers als bestuurder. Zowel Meijers als Peter Dassen zullen zijn taken overnemen.

V.l.n.r Janne Meijers, Bert Vanstechelman, Chris van Gerven, Sjoerd van Middelkoop, Ger Beckers, Ron Alzer en Peter Dassen.

