Red Hat breidt functionaliteit Kubernetes-tooling verder uit

Red Hat heeft zijn tool Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes een update gegeven. Deze update moet de ondersteuning van andere Red Hat-tooling voor het containerplatform Kubernetes verder uitbreiden.

Kubernetes blijft voor Red Hat nog steeds met belangrijkste platform waarvoor producten moeten worden ontwikkeld. Updates aan de verschillende tools voor dit containerplatform worden daarom eigenlijk aan de lopende band uitgebracht.

Deze keer is de tool Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes aan de beurt. Met deze oplossing kunnen bedrijven meerdere Kubernetes-clusters beheren en de uitrol van multi-cluster-applicaties binnen hybrid cloud-omgevingen volledig automatiseren.

De update die deze tool heeft gekregen, ondersteunt op zijn beurt weer andere tooling. Met de nu in de update uitgebrachte functionaliteit wordt onder andere de reikwijdte van de Kubernetes-beheertool verder uitgebreid. Onder meer voor het bieden van meer inzicht in hoe applicatiediensten op meerdere Kubernetes-clusters worden uitgerold.

Toegevoegde functionaliteit

In de uitgebrachte update worden bijvoorbeeld nu ook andere Red Hat-toepassingen als Azure Red Hat OpenShift en Red Hat OpenShift Dedicated ondersteund. Ook on-premises Red Hat OpenShift-clusters die op OpenStack en IBM System Z draaien kunnen nu Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes gebruiken.

Daarnaast is aan de tool de open-source Open Policy Agent (OPA) toegevoegd. OPA is ‘compliance-as-code’ en beschikt nu onder meer over policy’s die voor een grote hoeveelheid Kubernetes-clusters worden toegepast. Hiermee kunnen bedrijven onder meer het ‘verschuiven’ van bepaalde configuraties voorkomen. Ook helpt dit klanten beter met het voldoen aan wet- en regelgeving rondom compliance of aan industriestandaarden, volgens Red Hat.

Integratie met Argo CD

Verder is de laatste update van Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes nu geïntegreerd met Argo CD. Argo CD is een opensource-platform dat ook voor compliance- en configuratiepolicy’s wordt gebruikt. De integratie van de Red Hat-tool met Argo CD zorgt er onder andere voor dat deze policy’s nu via een GitOps-workflow verlopen. Deze workflow automatiseert op zijn beurt het geautomatiseerde applicatiedelivery in een Kubernetes-omgeving.

