Red Hat OpenShift beheert nu zowel traditionele vm’s als containers

Met de versie 4.7-release van Red Hat OpenShift kunnen klanten nu zowel virtuele machines (vm’s) als cloud-native containers beheren. Hiermee kunnen zij de ontwikkeling en uitrol van hun applicaties in de hybrid cloud beter beheren.

Volgens Red Hat zijn bedrijven met versie 4.7 nu in staat om voor het beheer geen onderscheid meer te maken tussen traditionele applicaties en een cloud-native infrastructuur. Bovendien krijgen zij met de laatste release van het Red Hat container orkestratieplatform meer controle over al hun gedistribueerde bronnen.

De basis voor deze mogelijkheden is de in Red Hat OpenShift 4.7 ingebakken laatste versie van het in juli 2020 gepresenteerde Red Hat OpenShift Virtualization. Deze tool maakt het mogelijk om bestaande vm’s in OpenShift te importeren en templates te gebruiken voor het supersnel creëren van vm’s. Ook is de tool nu geïntegreerd met Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes voor verbeterde policies en governance voor de uitrol van al dan niet gevirtualiseerde applicaties.

Introductie MTV

Het migreren van vm’s naar OpenShift vindt plaats met de nieuwe, zich nog in preview bevindende, tool Migration Toolkit for Virtualization (MTV). Deze tool migreert vm’s op schaal. Zo zijn bestaande applicaties via OpenShift toegankelijk. MTV kan eenvoudig in enkele stappen worden uitgerold op OpenShift met behulp van de tool Operator Hub.

MTV komt later dit jaar volledig beschikbaar en zal ook nog meer functionaliteit krijgen, zo geeft Red Hat aan. Denk daarbij aan functionaliteit voor het nog meer reduceren van downtime of het verminderen van risico’s op misconfiguratie. Andere toegevoegde functionaliteit zijn oplossingen die het hele vm-migratieproces moeten verbeteren, zoals meer automatisering.

Meer ondersteuning Windows containers

Naast de laatste versie van naar Red Hat OpenShift Virtualization en de introductie van MTV, beschikt OpenShift nu ook over meer ondersteuning voor Windows containers. Als toevoeging op de bestaande ondersteuning voor Windows containers op AWS en op Microsoft Azure, is dit vanaf maart 2020 ook mogelijk voor Windows containers op VMware vSphere. Dit gaat met behulp van de Installer Provided Infrastructure (IPI) die ervoor zorgt dat organisaties Windows containers zonder nieuwe code of rewrites naar OpenShift brengen. Het maakt hierbij niet uit in welke (cloud)omgeving deze Windows containers zich ook bevinden.

CD/CI-preview

Verder beschikt versie 4.7 van Red Hat OpenShift over een technische preview van OpenShift GitOps. Concreet biedt deze tool, gebaseerd op Argo Continous Delivery (CD) zogenoemde ‘decalratieve’ continous delivery naar OpenShift. Dit gebeurt door de integratie van CI/CD-tools als OpenShift Pipelines met code repositories als GitHub and GitLab. Hiermee moeten de CI/CD-werkzaamheden een update krijgen met Git workflows.

Red Hat OpenShift 4.7 is per direct beschikbaar.

