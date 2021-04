‘Groei cloudgebruik neemt steeds sneller toe’

Steeds meer bedrijven maken de overstap naar een infrastructuur in de cloud, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door CloudCheckr, een cloud visibility management platform. Het bedrijf heeft meer dan 300 IT-professionals en stakeholders ondervraagd die werken bij bedrijven met meer dan 500 werknemers. Daarvan zegt 57 procent dat inmiddels meer dan de helft van hun infrastructuur in de cloud is en denkt 64 procent dat ze binnen vijf jaar volledig zijn ondergebracht bij de public cloud.

Barrières blijven bestaan

Toch zijn er nog grote barrières die de overstap naar de cloud tegenhouden. Volgens het onderzoek van CloudCheckr maakt 44 procent van de respondenten zich zorgen over de beveiliging bij de overstap naar de cloud. Wetgeving wordt ook als een obstakel gezien, zegt 42 procent, net als applicatieondersteuning, waar 41 procent van de ondervraagden tegenaan loopt.

De grootste blokkade is toch wel financieel van aard. Van de respondenten zegt 93 procent dat hun organisaties tegen budgetteringsproblemen aan lopen voor de kosten die aan het gebruik van de cloud verbonden zitten. Een procent meer zegt tegen onverwachte cloudkosten aangelopen te zijn. Slechts 31 procent zegt dat ze “effectief” de kosten van de public cloud konden monitoren en optimaliseren.

Meeste ondervraagden waren positief

Over het algemeen waren de ondervraagden echter positief over de resultaten van hun investeringen in de cloud. Vooral organisaties met een cloud center of excellence, een gespecialiseerd team dat zich richt op het ontwikkelen van een framework voor cloudoperaties, zien grote voordelen van de cloud. Bij teams zonder deze georganiseerde cloudexpertise was dit minder het geval.

“Hoewel het voor niemand een verrassing is hoe sterk de cloudadoptie vandaag de dag is, laat dit rapport de enorme groei zien die voor ons ligt en hoe snel deze in de komende vijf jaar zal plaatsvinden. Nu is het moment voor IT-organisaties om de juiste strategieën te definiëren om het volledige potentieel van de cloud te benutten en voor cloud service providers om hun capaciteiten te verbeteren om hun klanten door cloud transformaties te leiden”, zegt CloudCheckr-CEO Tim McKinnon. “Migreren naar de cloud is slechts de eerste stap. Het is aan organisaties om de juiste technologie te adopteren en teams te vormen – intern of extern – om cloudstrategie, governance en best practices te ontwikkelen en te beheren.”

