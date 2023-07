Apple faseert de ondersteuning van zijn macOS -besturingssysteem voor op Intel gebaseerde Macs steeds sneller uit.

Volgens Ars Technica krijgen Apple Mac-computers, afhankelijk van het model en het moment van aanschaf, gemiddeld 6,6 jaar ondersteuning voor macOS voor nieuwe functionaliteit. Hieraan worden gemiddeld nog eens twee jaar toegevoegd voor security-updates.

Wanneer Apple stopt met het produceren van een bepaalde lijn Macs, is de ondersteuning voor macOS gemiddeld 5,5 jaar.

Versnelde uitfasering Intel Macs

Volgens Ars Technica is Apple bezig met het versneld uitfaseren van de ondersteuning voor de op Intel Mac-computers. Vooral omdat de techgigant nu volledig is overgeschakeld naar de eigen op Apple Silicon M1- en M2-processors.

Ook Intel zelf stopt binnenkort al met de (feature en security) ondersteuning van de in Macs aanwezige processors. Zo krijgen de meeste nu nog in deze computers en laptop draaiende Intel-processors van de chipgigant een End of Servicing Lifetime (ESL) in maart 2024. Volgens Ars Technica nog een half jaar genoeg voor het draaien van de verwachte laatste macOS-versie 14.

Drie scenario’s

Voor wanneer de ondersteuning van macOS voor Intel Macs definitief aan zijn einde komt, worden drie scenario’s geschetst. In het eerste scenario ondersteunt Apple nog alleen de Intel-modellen uit 2019/2020 in macOS 15 en stopt met deze ondersteuning in versie macOS 16.

In het tweede scenario stopt Apple de ondersteuning van alle op Intel gebaseerde Macs in macOS 15. Het derde en laatste scenario kan zijn dat de techgigant Macs met Intel-processors nog in macOS 15 blijft ondersteunen, maar deze in macOS 16 stopt.

Volgens Ars Technica bepaalt daarom de leeftijd van op Intel gebaseerde Macs de uiteindelijke ESL. Hardwarecapaciteiten zouden geen rol spelen, zo besluit de techwebsite. In ieder geval gaan ze nog twee of drie macOS-versies mee.

