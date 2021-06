‘Serverless computing neemt in populariteit toe’

Serverless computing waarbij bedrijven niet meer zelf het infrastructuurbeheer doen, maar het uitbesteden aan cloudaanbieder in een (public) cloudomgeving, is de laatste jaren flink populair geworden. Dit constateren experts van cloudmonitoringsspecialist Datadog.

Uit het State of Serverless-onderzoek over 2020 komt naar voren dat het uitbesteden van afhandelen van vereisten als provisioning, beheer, security en opslag voor infrastructuur aan cloudaanbieders de laats jaren een flinke vlucht heeft genomen. Hierdoor hoeven ontwikkelaars alleen maar aan de applicaties te denken en kunnen zij deze sneller op de markt brengen. De onderzoekers geven aan dat het gebruik van serverless in alle bedrijfscategorieën is toegenomen, van cloud-native startups tot aan zeer grote multinationals.

Ontwikkelteams experimenteren niet meer met serverless, maar laten het een belangrijk onderdeel zijn van hu software stacks, zo laat Datadog in het onderzoek weten.

AWS Lambda meest populair

De onderzoekers hebben in het onderzoek vooral gekeken naar welke functies voor serverless worden gebruikt. AWS Lambda stak hierbij boven de rest uit. AWS Lambda functies worden tot 3,5 keer meer opgeroepen dan twee jaar geleden. Bovendien draaiden de AWS Lambda functies gemiddeld zo’n 900 uur per dag.

AWS Lambda-aanroepen zijn tegenwoordig wel korter dan in 2019 zo ontdekten de onderzoekers verder. Vooral worden zij gebruikt om klantenapplicaties die een lage latency nodig hebben te laten draaien. In 2020 was de gemiddelde AWS Lambda-aanroep 60 milliseconden, de helft minder dan een jaar eerder. Dit komt waarschijnlijk door het gebruik van best practices en ervoor te zorgen dat functies zeer specifiek aansluiten bij workloads. Hierdoor wordt de duur van een aanroep beperkt. De onderzoekers stellen ook dat AWS Lambda niet alleen voor korte taken wordt gebruikt, maar ook steeds meer voor ontwikkelingen die zeer intensief zijn op het gebied van rekenkracht.

Azure Functions en Google Cloud Functions

Naast het gebruik van AWS Lamba, zien de specialisten van Datadog ook dat de serverless-oplossingen Azure Functions en Google Cloud Foundations steeds vaker worden gebruikt. Het gebruik van Azure Functions bij bedrijven die Azure als public cloudomgeving gebruiken toenam naar 36 procent. Voor eindgebruikers van Google Cloud steeg het percentage dat Google Cloud Functions gebruikt naar 25 procent. Ook Cloud Run van deze laatste techgigant wordt steeds populairder.

Meer interesse in infrastructure-as-a-code

Een ander signaal dat het gebruik van serverless computing aan populariteit wint, is de groei van het aantal open-source infrastructure-as-code (IaC)-projecten. Denk hierbij aan het Serverless Application Framework en AWS Cloud Development Kit, zo besluiten de onderzoekers van Datadog.

