‘Nederlandse bedrijven lopen vast op integratie, kost miljoenen’

Integratie blijft een problematisch obstakel voor veel bedrijven. IT-teams besteden meer dan een derde van hun tijd aan integratieprojecten, welke de bedrijven miljoenen kosten aan arbeidskosten.

Dit blijkt uit het onderzoek 2021 Connectivity Benchmark Report van MuleSoft. De integration platform as a service (iPaaS)-leverancier heeft het onderzoek wereldwijd uitgezet en in Nederland hebben 50 IT-beslissers hun input gegeven.

Bedrijven steeds afhankelijker van IT

In het afgelopen jaar waren bedrijven erg afhankelijk van IT om te schakelen naar thuiswerken en betere efficiëntie te behalen. Van de Nederlandse respondenten zei 44 procent het komende jaar nadruk te leggen op het moderniseren van legacysystemen. Ook het migreren van applicaties naar de cloud (40 procent) en werken op afstand faciliteren (34 procent) wordt als een belangrijk focuspunt gezien voor het komende jaar. Het automatiseren van bedrijfsprocessen, het opzetten van een veilige werkomgeving en het integreren van SaaS-applicaties waren belangrijk, zoals 32 procent van de respondenten bij elk van deze focuspunten aangaf.

IT-projecten komen niet af

Dit alles leidt ertoe dat het IT-team het komende jaar met 28 procent meer projecten wordt opgezadeld dan het afgelopen jaar. Dit terwijl slechts 32 procent van de ondervraagden aangaf alle IT-projecten van het afgelopen jaar afgekregen te hebben. Dit heeft een flinke impact: meer dan driekwart van de bedrijven zegt dat onafgemaakte digitale transformaties gevolgen hebben op de omzet in het volgende jaar.

Integratie is een uitdaging

Vooral datasilo’s blijven een flink probleem voor bedrijven. Net als vorig jaar vindt 94 procent van de bedrijven dit een uitdaging en bijna 90 procent ziet integratie als een obstakel voor digitale transformaties. Bedrijven gebruiken gemiddeld 656 applicaties, waarvan slechts 25 procent geïntegreerd zijn. Slechts 8 procent van de bedrijven integreren de ervaringen voor eindgebruikers op alle kanalen. Meer dan een derde geeft aan dit lastig te vinden.

Kansen in hergebruik van API’s

MuleSoft ziet een grote kans in het hergebruiken van API’s. Bijna alle bedrijven maken van API’s gebruik om nieuwe projecten op te leveren, maar hergebruik van API’s is in de afgelopen jaren gestagneerd. Gemiddeld kunnen bedrijven slechts 43 procent van hun interne middelen hergebruiken. Volgens MuleSoft is hier nog veel winst in productiviteit, innovatie en self-service mogelijk.

Het volledige rapport is te downloaden op de website van MuleSoft.

