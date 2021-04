Salesforce dwingt leveranciers om milieudoelen te stellen

Salesforce gaat zijn leveranciers verplichten om doelen te stellen met betrekking tot uitstoot van koolstofdioxide. Het geldt bijvoorbeeld voor vliegtuigmaatschappijen, die wat Salesforce betreft moeten zorgen dat er een vuist wordt gemaakt tegen klimaatverandering.

Salesforce heeft datacenters hard nodig, want zijn gelijknamige platform draait volledig in de cloud. Het ziet dan ook dat die datacenters een van de grootste bronnen zijn van CO2-uitstoot. Datacenters zouden zo’n 267.000 metrische tonnen uitstoten in alleen al het fiscale jaar 2021. Zakelijk reizen is een andere grote katalysator van koolstofuitstoot bij Salesforce. Er is in 2020 146.000 metrische ton uitgestoten door zakelijke trips van Salesforce alleen al. Heftig, want ook bij Salesforce is een stuk minder gereisd door de pandemie.

Salesforce

“Het staat op onze radar dat we de uitstoot van de luchtvaart echt moeten aanpakken, te beginnen nu,” vertelt Salesforce’s vice-president duurzaamheid Patrick Flynn aan Reuters. “Emissies zullen 50 procent zijn van wat ze waren vóór de pandemie.” Hierop is Salesforce dan ook gaan samenwerken met de Environmental Defense Fund’s Sustainable Aviation Buyers Alliance, een gezamenlijk initiatief om koolstofuitstoot in de vliegbranche te verminderen.

Leveranciers van Salesforce hebben vast een heads-up gekregen van het bedrijf, dat er doelen moeten worden gesteld die wetenschappelijk worden onderschreven, dat er een plan moet zijn om die doelen te halen en dat hun diensten worden geleverd op koolstof-neutrale basis. Bovendien moeten leveranciers hierover ook transparant zijn naar Salesforce. Dit alles kan van grote invloed zijn op zakenreizen of het woon-werkverkeer van werknemers van die bedrijven.

Nieuwe regels over uitstoot

Waarschijnlijk komt Salesforce goed weg met deze nieuwe regels, want het is een van de grootste IT-bedrijven ter wereld en heeft dus wel wat in de melk te brokkelen. Het zal echter zelf ook flink aan de bak moeten, wil het onder andere zakelijk reizen blijven terugdringen als het leven straks meer teruggaat naar normaal.

