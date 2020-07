Salesforce investeert in Auth0, IAM-leverancier bijna 2 miljard waard

Auth0 heeft een nieuwe investeringsronde afgerond, waarbij het 120 miljoen dollar (105 miljoen euro) ophaalde. Salesforce is dit keer één van de grootste investeerders. Dankzij deze Serie F-ronde wordt de waarde van Auth0 nu geschat op 1,92 miljard dollar (1,68 miljard euro).

Auth0 is een bedrijf dat ontwikkelaars helpt om identiteit in applicaties te bouwen. Het bedrijf biedt een platform voor verificatie, autorisatie en beveiligde toegang voor applicaties, apparaten en gebruikers.

De investering moet de innovatie en go-to-market-uitbreiding stimuleren en een antwoord bieden op de wereldwijde vraag naar een eenvoudig, schaalbaar identiteitsplatform. Met het extra geld kan Auth0 ook eenvoudiger andere bedrijven overnemen om zijn diensten uit te breiden. De startup nam eerder dit jaar nog Apility.io over om efficiënter kwaadaardige inlogpogingen op te sporen.

Constante groei

De Serie F-ronde volgt ongeveer een jaar na de afronding van een andere investeringsronde in 2019 waarbij 103 miljoen dollar werd opgehaald. Hiermee kreeg Auth0 ook de unicorn-status, wat betekent dat een private startup meer dan 1 miljard dollar waard is. Na een groei van 70 procent in 2019 heeft het bedrijf die groei doorgezet in het tweede kwartaal van dit jaar, ondanks de onzekerheid door de huidige pandemie.

“Auth0 is toonaangevend op de grote, snelgroeiende markt voor identiteitsbeheer en is zelf ook enorm gegroeid”, zegt John Somorjai, EVP van Corporate Development & Salesforce Ventures bij Salesforce. “De expertise van Auth0 op het gebied van end-to-end identiteitsproducten is goed afgestemd op het Customer 360-platform van Salesforce. We kijken ernaar uit om hun groei te ondersteunen met deze nieuwe strategische investering van Salesforce Ventures om innovatie onder onze klanten te blijven stimuleren.”

Naast Salesforce namen ook andere investeerders deel aan de financieringsronde, waaronder DCTP, Meritech Capital, Sapphire Ventures en meer. Auth0 heeft tot nu toe meer dan 300 miljoen dollar aan investeringen opgehaald.

