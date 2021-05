Red Hat maakt StackRox open source

Tijdens Kubecon 2021 heeft Red Hat de oprichting van de StackRox-community aangekondigd. Deze community moet de code van StackRox open source maken en blijven beheren.

StackRox is een bedrijf dat zich specialiseert op het gebied van threat detection voor containers en Kubernetes. Dit doet het bedrijf op basis van een cloudgebaseerd platform. Red Hat heeft StackRox in februari overgenomen met het doel om de diensten van het bedrijf te integreren in zijn eigen aanbod.

De diensten van StackRox waren, in tegenstelling tot die van Red Hat, closed source van aard. Daarom is Red Hat sinds de overname druk bezig om te onderzoeken hoe de software van StackRox open source gemaakt kan worden. Red Hat meent namelijk dat een open ontwikkelmodel zorgt voor veiligere, stabielere en innovatievere technologieën.

Beveiliging voor Kubernetes-applicaties

Red Hat ziet beveiliging als een kritieke behoefte voor organisaties die Kubernetes-applicaties bouwen en draaien en verwacht dat de StackRox-community een opensource-project biedt waarmee gebruikers meer keuze hebben over hoe ze hun Kubernetes-omgevingen beschermen. De software moet op verschillende punten in de levensloop van een applicatie ingezet kunnen worden, waaronder visibility, beheer van kwetsbaarheden, configuratiebeheer, netwerksegmentatie, compliance, dreigingsdetectie, incident response en risk profiling. Red Hat gaat zelf ook aan het project bijdragen.

Advanced Cluster Security

Het StackRox-project wordt de code achter Advanced Cluster Security for Kubernetes van Red Hat. Deze software moet klanten van Red Hat OpenShift en ondersteunde Kubernetes-diensten voorzien van native beveiliging. Ook gaat de StackRox-community werken aan de ontwikkeling van KubeLinter, een opensource-project dat in oktober 2020 uitkwam. KubeLinter is een tool waarmee ontwikkelaars Kubernetes-YAML-bestanden en Helm-grafieken kunnen controleren op problemen met de configuraties.

Red Hat nodigt alle geïnteresseerden uit om te kijken of ze aan het project willen deelnemen. Meer informatie is te vinden op de stackrox.io.