Percona onthult open-source Database as a Service

Percona onthult tijdens zijn Percona Live-evenement cloud-native implementaties van MySQL, PostgreSQL en MongoDB. Hiermee zet het bedrijf stappen in het bieden van database-as-a-service (DBaaS).

De kernactiviteit van Percona bestaat uit het ondersteunen van verschillende versies van open-source MySQL-, PostgreSQL- en MongoDB-databases. In sommige gevallen dicht het bedrijf ook bepaalde gaten met de eigen open-source distro’s op het gebied van security en backups.

Database-as-a-service Percona-ervaring

Tijdens het evenement laat Percona een preview zien van de drie databases, gebaseerd op de Kubernetes operators die Percona voor de databases ontwikkelt. Hiermee gaan de platformen meer richting ‘volledige database-as-a-service’. Dat betekent dat gebruikers niet hun eigen Kubernetes implementaties van de Percona-ondersteunde open-source databases hoeven te bouwen.

De DBaaS ondersteunt Percona’s open-source versies van MySQL, MongoDB en PostgreSQL. Ontwikkelaars krijgen hiermee toegang tot flexibiliteit van DBaaS, zonder een vendor lock-in te creëren. De dienst is namelijk bedoeld om te concurreren met public cloud- en commerciële datbases-diensten.

Percona’s DBaaS biedt ondersteuning voor backup, recovery en patching. Het beheer van deze taken gebeurt via de Percona Monitoring and Management. Het zijn echter geen nieuwe diensten, die het bedrijf aanbiedt. In dit geval worden ze verpakt als een cloud-native implementatie van de open-source databases die ze ondersteunen.

De DBaaS previews zijn voor Percona belangrijke hybrid cloud-stappen. In eerste instantie zullen gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het configureren en inzetten van de Kubernetes-gebaseerde implementaties van de verschillende platformen. Percona is echter van plan om bij de uiteindelijke release ook zogenaamde white-glove-services aan te bieden. Hierbij worden gebruikers ook geholpen met de installatie, updates en patches. Op het moment heeft het bedrijf geen plannen om een volledig beheerde dienst aan te bieden, waarbij het systeem automatisch functioneert nadat een klant in een public cloud een dienst uitkiest en met een creditcard betaalt.