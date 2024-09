Percona Everest maakt databases vrij

Percona Everest belooft als open-source cloud-native databaseplatform te breken met het traditionele aanbod van Databases-as-a-Service (DBaaS). Geen hosted service of afhankelijkheid van één vendor zoals bij veel DBaaS-oplossingen, maar database provisioning op elke infrastructuur naar keuze. Of dat nu in de cloud is, on-premises, hybrid of welke andere oplossing dan ook.

Percona Everest, aangekondigd tijdens de Open source Summit in Wenen deze week, biedt ondersteuning voor meerdere databases waaronder MySQL, PostgreSQL en MongoDB, en draait op Kubernetes. Het belangrijkste voordeel volgens maker Percona is dat het niet afhankelijk is van gehoste infrastructuur zoals publieke DBaaS-platforms. In plaats daarvan kunnen bedrijven met deze oplossing hun eigen databaseclusters beheren, bij derde partijen of op eigen infrastructuur.

Gebruikers zitten dus niet vast aan een specifieke cloudprovider en zijn vrij om hun databases the beheren op het platform van hun keuze, of het nu gaat om Amazon Web Services, Google Cloud, OpenShift of eigen servers op locatie. Hiermee hebben gebruikers de vrijheid om hun eigen databasetype te kiezen zonder vast te zitten aan de beperkingen van een eventuele platformeigenaar.

Zolang het natuurlijk database-engines als MySQL, PostgreSQL of MongoDB zijn die over verschillende platforms werken. Amazon RDS inzetten in Google Cloud kan uiteraard niet, omdat dergelijke proprietary-oplossingen diep integreren met het platform waarvoor ze zijn gemaakt.

Optimale controle en inzicht

Hoe dan ook biedt deze nieuwe oplossing volgens Percona de meeste flexibiliteit in hoe en waar gebruikers hun databases inzetten. Het moet hen ook vrijspelen van dure contracten met allerlei beperkende mitsen en maren die bij vendor lock-in komen kijken. Kortom: zoveel mogelijk controle over databaseconfiguraties, optimale toegang tot data en te allen tijde inzicht in alle bijhorende kosten.

Wie het niet alleen wil inregelen, bijvoorbeeld omdat de ervaring met op Kubernetes-gebaseerde deployments ontbreekt, kan bij Percona aankloppen voor ondersteuning op enterprise-niveau. Dat is ook waar het business model in dit geval op rust.

Behalve de beloofde flexibiliteit wat betreft ondersteunde databasetypen en cloudomgevingen, biedt Percona Everest disaster recovery, uitgebreide monitoring via het eigen Percona Monitoring and Management (PMM). Het platform biedt ook single sign-on (SSO) voor gecentraliseerde gebruikerstoegang en private deployment-opties die volledig custom zijn in te richten door beheerders. Een intuïtieve gebruikersinterface brengt dit alles op een aantrekkelijke manier samen voor de gebruiker, of dat nu een developer of beheerder is, een QA-engineer of DevOps-specialist.

