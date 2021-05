SUSE introduceert nieuwe versies van SLES en SUSE Rancher

SUSE heeft tijdens zijn SUSECON-event nieuwe versies aangekondigd van SUSE Linux Enterprise Server (SLES) en SUSE Rancher. Beide oplossingen zijn voorzien van verbeterde functionaliteit.

De update van SLES, versie SLES 15 Service Pack 3, is nu algemeen beschikbaar. Hiermee krijgen klanten binaire comptabiliteit met openSUSE Leap. openSuSE Leap is één van de twee gratis community-versies van SUSE. De toegevoegde functionaliteit maakt SLES en openSUSE Leap eigenlijk aan elkaar gelijk. Dit helpt ontwikkelaars die hun oplossingen eerst in de gratis community-versie van SUSE willen testen, voordat zij deze op een SLES-server in productie brengen.

Andere nieuwe functionaliteiten zijn de SUSE Linux Enterprise Base Container Images, flexibele en veilige container images en ontwikkeltools voor applicaties. Hiermee kunnen ontwikkelaars makkelijker applicaties bouwen en uitrollen naar (cloud)omgevingen. De container images zijn geoptimaliseerd voor de laatste hardwareplatforms van Intel, AMD en IBM Z en Power en ARM-chipsets. Ook bieden de container images meer ondersteuning voor databases en prestaties, verbeterde security en dataprotectie.

Concurrentie met CentOS

SUSE wil met de verbeterde functionaliteit openSUSE Leap ook aantrekkelijker maken voor eindgebruikers van CentOS van concurrent Red Hat. Red Hat heeft recent ingrijpende veranderingen rondom CentOS doorgevoerd. Met deze veranderingen was niet iedere eindgebruiker het eens. SUSE gaat hiervoor diverse programma’s opstarten om CentOS-klanten naar openSUSE Leap te migreren.

SUSE Rancher versie 2.6

SUSE heeft ook een nieuwe versie van SUSE Rancher gelanceerd. SUSE Rancher is een softwareplatform voor het eenvoudiger maken en beheren van grootschalige Kubernetes-omgevingen. SUSE Rancher is kubernetes-agnostisch, en kan dus met ieder Kubernetes-platform overweg.

Het nu geïntroduceerde SUSE Rancher 2.6 voegt hiervoor onder meer ondersteuning toe voor full lifecyclemanagement voor Microsoft Azure AKS en Google Cloud Platform GKE. SUSE Rancher ondersteunde al Amazon EKS. Ook ondersteunt versie 2.6 de Basic Container Images vanuit de bovengenoemde laatste versie van SLES.

Overige introducties

Verder introduceerde SUSE nog een aantal andere full stack-oplossingen. SUSE Edge is gericht op het verbinden van Edge-omgevingen en combineert hiervoor verschillende andere oplossingen, zoals SUSE Linux Enterprise Micro, K3s, SUSE Rancher en SUSE Manager. De oplossing SUSE Hybrid IT combineert SUSE Rancher, RKE, Longhorn, SUSE Manager en SLES voor het draaien van zowel traditionele als cloud-native applicaties in datacenters of in cloudomgevingen.