Red Hat lanceert rolling release-versie van CentOS

CentOS, de clone van Red Hat Enterprise Linux (RHEL), krijgt een rolling release-optie. De nieuwe functie gaat CentOS Stream heten en is bedoeld voor software-ontwikkelaars. CentOS krijgt kortom doorlopende updates, wat tot voor kort alleen bij RHEL het geval was.

Alle onderdelen, van kernel tot applicaties, zullen vanaf nu dus continu worden geüpdatet. De reden dat Red Hat rolling release gaat aanbieden voor CentOS is volgens Chris Wright, de CTO van Red Hat, om ontwikkelaars te ondersteunen. Het is “een developer-forward distributie die tot doel heeft om leden van de community, partners van Red Hat en anderen te helpen om volledig te profiteren van open source innovatie binnen een stabieler en voorspelbaar Linux ecosysteem.”

De nieuwe versie van CentOS komt naast de bestaande versie. De nieuwe versie is volgens ZDNet nodig omdat serveromgevingen aan een enorme verandering onderhevig zijn. Met de snelle ontwikkeling van Linux-containers, Kubernetes, microservices, serverless en cloud-native services, moeten bedrijven technologie steeds sneller bijbenen. Een CentOS-distributie die deze ontwikkelingen kan bijhouden kan dus goed van pas komen.

CentOS Stream naast Fedora

Fedora is in principe de meest vooruitstrevende distributie van Red Hat, en in het verleden werden veranderingen in Fedora langzaam maar zeker opgenomen in RHEL. Pas daarna werd de broncode van RHEL normaal gesproken vrijgegeven aan CentOS. CentOS Stream gaat nu echter ook een rol spelen bij het creëren van de volgende generatie van RHEL. Wright liet daarover weten dat “ontwikkelaars meer nodig hebben om specifieke uitdagingen aan te pakken. Ze vereisen snellere toegang tot code, verbeterde en transparantere samenwerking met de bredere partnergemeenschap, en de mogelijkheid om de richting van nieuwe versies van RHEL te beïnvloeden. Het zijn deze mogelijkheden die we proberen te creëren met CentOS Stream.”

Samengevat gaat CentOS Stream ook een rol spelen bij de ontwikkeling van RHEL, maar blijft Fedora voorrang krijgen als het gaat om de meest cutting-edge ontwikkelingen. Voor het bijhouden van concurrenten die cloud- en container-based applicaties ontwikkelen kan CentOS Stream echter een erg goede keuze zijn. Daarnaast blijft het ‘oude’ CentOS gewoon bestaan, dus gebruikers daarvan hoeven zich geen zorgen te maken.