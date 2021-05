HPE zet zinnen op Europese supercloud Gaia-X

HPE wil graag een graantje meepikken van de ontwikkelingen rondom het Europese supercloudinitiatief, Gaia-X. De techgigant heeft hiervoor een aantal oplossingen en toepassingen gelanceerd met zijn HPE Solution Framework for Gaia-X.

Het Europese supercloudinitiatief Gaia-X is inmiddels vol in ontwikkeling. Met dit initiatief moet een data-infrastructuur en -ecosysteem worden opgezet dat Europese waarden en standaarden rondom digitale technologie omarmt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een open, consistente, op kwaliteitstandaarden gebaseerde, makkelijk te gebruiken en innovatie uitwisseling van data en het bieden van datadiensten.

Gaia-X moet onder andere een alternatief zijn voor bestaande grote public clouddiensten als AWS, Microsoft Azure en Google Cloud uit de Verenigde Staten, maar hoeft deze niet te vervangen. Zolang internationale leveranciers voldoen aan de regelgeving die Gaia-X stelt, kunnen ook die grote partijen aan het project meedoen.

HPE springt op de Gaia-X-trein

HPE lijkt deze laatste route te hebben begrepen en komt daarom met een aantal oplossingen en toepassingen die speciaal voor dit ecosysteem zijn ontwikkeld. De verschillende oplossingen en toepassingen zijn samengevat in het HPE Solution Framework for Gaia-X.

Dit framework, zo geeft de techgigant aan, is speciaal ontworpen voor bedrijven en serviceproviders die aan het Gaia-X-initiatief willen deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan een telecom- en cloudspecialist als Orange Business Services (OBS). Met het nu geleverde framework kunnen deze bedrijven binnen de Gaia-X-context alle functionaliteit ondersteunen die nodig zijn voor het leveren en gebruiken van data en aanverwante diensten binnen een gedecentraliseerde samengevoegde cloudomgeving.

Reference-architectuur met diverse onderdelen

Het nu geboden framework van HPE voor het Gaia-X-initiatief bestaat concreet uit een reference-architectuur met HPE-software, software van derde partijen en het zakelijke platform Cloud28+. Dit platform helpt deelnemers aan het Gaia-X-project om hun data en aanverwante diensten beter geschikt te maken voor deze infrastructuur en daarmee geld te verdienen. Dit vindt plaats via een open marketplace.

Daarnaast omvat het HPE Solution Framework for Gaia-X ook individuele HPE-oplossingen, -toepassingen en complete omgevingen die als ‘as-a-service’ via HPE GreenLake worden aangeboden. De toegevoegde dienst HPE Roadmap Service for Gaia-X moet klanten helpen bij het vaststellen of zij helemaal voor de stap naar Gaia-X geschikt zijn en met het ontwikkelen van een roadmap hiervoor.

HPE Ezmeral als technologische basis

Onder de motorkap draait het HPE Solution Framework for Gaia-X op HPE Ezmeral, waarover Techzine eerder schreef. Dit platform moet voor de Gaia-X-klanten straks de onderliggende technologie brengen, zoals unified access tot gedistribueerde data en een centrale controle over gedistribueerde Kubernetes clusters. Daarnaast wordt het framework ondersteund door het Secure Production Identity Framework For Everyone en SPIFFE Runtime Environment-standaarden. Deze diensten worden ingezet voor de veilige authenticatie van de diverse op software gebaseerde diensten.

Het HPE Solution Framework for Gaia-X en de HPE Roadmap Service for Gaia-X zijn per direct beschikbaar. In de toekomst worden de verschillende noodzakelijke interfaces en connectors aan het framework toegevoegd, zodra de Gaia-X-specificaties daarvoor definitief zijn vastgesteld.

