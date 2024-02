Meta en ByteDance, het bedrijf achter TikTok, ontdekten een hiaat in de vergoeding die de EU Big Tech oplegt voor de DSA. X, Amazon en Snapchat zouden hierdoor zo goed als geen bijdrage leveren, terwijl zij wel onder Big Tech vallen.

Meta en ByteDance zullen de toezichtsvergoeding die verbonden is aan de Digital Markets Act (DSA) aanvechten in de Europese rechtbank. De bedrijven geven aan het niet eens te zijn met de vergoeding omdat zij enkele concurrenten bijna kosteloos onder de bijdrage zien uitkomen.

Reacties Meta en ByteDance

“Momenteel hoeven bedrijven die verlies boeken niet te betalen, ook al hebben ze meer gebruikers of leveren ze een hoop werk op voor de toezichthouders, wat betekent dat sommige bedrijven niets betalen, terwijl anderen een onevenredig groot deel van het totaal moeten betalen”, verklaarde Meta hieromtrent. Dat zou komen doordat de vergoeding 0,05 procent van de jaarwinst van een bedrijf oplegt te betalen.

De vergoeding loopt voor Meta op tot ongeveer 11 miljoen euro en ByteDance zal 3,9 miljoen euro mogen ophoesten. Die laatste partij zal overigens naar de rechtbank stappen omdat het beweert dat de EU foute berekeningen heeft gedaan: “We zijn het niet eens met de vergoeding en gaan in beroep om een ​​aantal redenen, waaronder het gebruik van foutieve schattingen van derden van onze maandelijkse actieve gebruikersaantallen als basis voor de berekening van het totale bedrag.” Het totale bedrag dat een speler moet bijleggen is namelijk ook afhankelijk van het aantal gebruikers van de dienst.

Vergoeding van 0 tot 22 miljoen euro

X, Amazon en Snapchat zouden door de wijze van berekening op een extreem laag bedrag uitkomen. Dat kan in de toekomst wel veranderen, doordat het afhankelijk is van de jaarwinst van het bedrijf. Vorig jaar waren die winsten er niet of waren deze bijzonder laag.

Google en Meta betalen verder veruit het meeste. Dat komt mede doordat deze bedrijven meerdere diensten aanbieden die door de EU zijn gecategoriseerd als een omvangrijk platform (very large online platform, VLOP) of omvangrijke zoekmachine (very large online search engine, VLOSE). Google zal 22 miljoen euro dienen bij te dragen.

Nieuwe EU-toezichthouders

Het toezicht op de DSA valt onder de bevoegdheid van twee nieuwe toezichthouders: de Digital Services Coordinators en het Board for Digital Services. Het geld dat de VLOP’s en VLOSE’s moeten bijdragen zal voornamelijk voor deze toezichthouders bedoelt zijn.

De aangeduidde spelers moeten de DSA naleven, wat moet zorgen voor veiligere online omgevingen en minder persoonlijke reclame die een inbreuk vormen op de privacy. Aan een inbreuk hangt een geldstraf vast die kan oplopen tot zes procent van de jaarlijkse omzet die het aangeklaagde bedrijf genereerd. Deze straffen staan dus los van de toezichtsvergoeding.

Lees ook: Big Tech krijgt nieuwe EU-regels, wat betekenen die voor gebruikers?