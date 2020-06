HPE consolideert softwareportfolio in HPE Ezmeral

HPE heeft zijn softwareportfolio, onder andere voor AI en de diverse container-oplossingen, samengevoegd onder een enkele merknaam: HPE Ezmeral. Dat maakt HPE bekend tijdens zijn virtuele HPE Discover 2020-conferentie. Ook wordt het HPE GreenLake-portfolio met een aantal oplossingen en toepassingen voor as-a-Service uitgebreid.

Reden om alle software-activiteiten onder HPE Ezmeral, afkomstig van het Spaanse woord Esmeralda of smaragd, samen te brengen is dat het bedrijf hiermee software-oplossingen levert die toekomstige gebeurtenissen voorspellen, intelligentie verbeteren, minder stress veroorzaken en de veiligheid of ‘immuniteit’ verbeteren.

Alle software in één portfolio

Het gaat om het samenvoegen in één portfolio van alle software-oplossingen die HPE heeft voor het draaien, verbeteren en beheren van data, applicaties en infrastructuur voor edge-omgevingen tot aan (multi)cloudomgevingen. Dit zijn de diverse oplossingen voor onder meer container-orkestratie en -beheer, machine learning, data analytics, kostenbeheer, automatisering en security.

Denk hierbij onder meer aan het eind vorig jaar gelanceerde HPE Container Platform. Daarnaast omvat het portfolio ook natuurlijk de technologie van overgenomen partijen als het distributed deployment platform van BlueData Software en het file system van MapR Technologies.

Andere onderdelen van het HP Ezmeral-portfolio zijn de open-source initiatieven Secure Production Identity Framework for Everyone (SPIFFE) en SPIFFE Runtime Environment. Deze initiatieven richten zich op service-authenticatie op basis van de technologie van het eerder dit jaar overgenomen Scytale. Ook HPE Managed Cloud Controls, HPE Data Fabric, HPE OneView en het bekende HPE Infosight zijn aan het HPE Ezmeral-portfolio toegevoegd.

Uitbreiding oplossingen binnen HPE GreenLake

Naast de komst van het HPE Ezmeral-portfolio, heeft ook HPE’s as-a-serviceportfolio HPE GreenLake een verdere uitbreiding gekregen. Het is nog steeds de intentie van de leverancier om al zijn softwarediensten en -producten tegen 2022 volledig op abonnementsbasis en as-a-service te leveren.

Nieuw in HPE Greenlake zijn onder meer het Ezmeral Container Platform en Ezmeral ML Ops. Deze diensten worden in eerste instantie als clouddiensten aangeboden voor het op basis van containers ontwikkelen van applicaties en het gebruik van machine learning met op DevOps geïnspireerde flexibele practices.

Volgens HPE laat het via HPE GreenLake aanbieden van zijn container-orkestratieplatform zien dat het zeer toegewijd is aan de ontwikkeling van containers en Kubernetes in het bijzonder. HPE werkt hiervoor nauw samen met de Cloud Native Computing Foundation en de Kubernetes-community voor open-source projecten als KubeDirector, SPIFFE en SPIRE.

Overige toevoegingen

Andere toevoegingen aan het HPE GreenLake-portfolio zijn onder meer oplossingen en toepassingen voor bestaande core computing- en netwerkdiensten, clouddiensten en functionaliteit voor dataprotectie. Deze oplossingen zijn leverbaar in vooraf geïntegreerde configuraties voor kleine, middelgrote en grote infrastructuurscenario’s. HPE ziet dit als een soort ‘legosteentjes ’die snel kunnen worden uitgerold. De eigen HPE Pointnext-adviesafdeling kan hierbij vanzelfsprekend helpen.

Beschikbaarheid

Het HPE Ezmeral-softwareportfolio is nu algemeen beschikbaar met traditionele licentiemodellen, inclusief het HPE Ezmeral Container Platform en HPE Ezmeral ML Ops. Deze laatste software is beschikbaar als software licentie-abonnement voor iedere infrastructuur of public cloudomgeving.

De HPE Container Platform- en ML Ops-versies zijn nu in bèta als clouddiensten beschikbaar via HPE GreenLake.