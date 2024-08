Klachten in Europese landen ingediend tegen AI-training Grok op X-posts

Update, 12/08, 16u35: Privacyorganisatie noyb heeft klachten ingediend over de AI-training van Grok. In totaal werden negen klachten verstuurd naar verschillende voornamelijk Europese landen, waaronder Nederland en België.

Volgens de organisatie moet er extra aandacht komen voor de zaak omdat de Ierse Data Protection Commission (DPC) alleen bezorgd lijkt te zijn over mitigatie maatregelen en het feit dat X de dataverzameling liet doorgaan ondanks een waarschuwing van de DPC. Doordat de rechtszaak achter gesloten deuren plaatsvond, kan noyb dit alleen afleiden en niet bevestigen. Max Schrems, voorzitter van noyb, vertelt wat de organisatie wil bekomen: “Bedrijven die rechtstreeks met gebruikers communiceren, hoeven hen alleen maar een ja/nee-prompt te laten zien voordat ze hun gegevens gebruiken.”

Update, 9/08, 10u35: X stopt voorlopig data van Europese gebruikers te voeden aan Grok. De chatbot traint sinds de lancering in 2023 op de data van alle X-gebruikers. Het socialmediaplatform werd recent voor de rechter gedaagd omdat dit in strijd zou zijn met de GDPR. In de rechtbank zou X hebben ingestemd de data die tussen 7 mei en 1 augustus is verzameld niet te gebruiken, schrijft Reuters.

Origineel, 8/08, 12u05: X is op de vingers getikt voor het trainen van Grok op basis van berichten die op het socialmediaplatform gedeeld worden. Gebruikers hebben daar namelijk geen expliciete toestemming voor gegeven. Volgens de Ierse toezichthouder is dan tegen de regels van de GDPR.

De Ierse Data Protection Commission (DPC) zegt dat X de dataprivacy van gebruikers van het socialmediaplatform niet respecteert. Dit meldt de Ierse omroep RTE. Het platform is in strijd met de GDPR door de trainingswijze van Grok. Dit AI-model traint zichzelf met inhoud vanuit X. Gebruikers geven daar alleen geen toestemming voor, terwijl X daar wel om moet vragen bij Europese gebruikers.

Aanpassingen aan opt-in nodig

De DPC treedt hier hard op tegen de trainingsmethode van Grok, waar X wel degelijk toestemming voor vraagt. X-gebruikers kunnen zich sinds juli afmelden voor het gebruik van eigen data in de training. De DPC vindt de stap onvoldoende doordat de X-gebruikers de training standaard goedkeuren. De toezichthouder meldde dit probleem aan het socialmediaplatform, maar kreeg geen gehoor.

Overtreding van de GDPR kan gevolg krijgen in een boete die oploopt tot vier procent van de jaaromzet. De DPC zal de zaak overdragen aan de European Data Protection Board (EDPB).

Tweede versie

Grok bestaat sinds november 2023 en is een product van xAI. Bij de lancering gaf Elon Musk, de oprichter van xAI, al duidelijk aan dat de AI-chatbot real-time toegang zou hebben tot alle informatie van X. Volgens Musk ‘een gigantisch voordeel’. Onder de Europese wetgevingen kan het net bijzonder nadelig worden.

Een tweede versie van Grok wordt momenteel nog getraind en daar is data voor nodig. Grok-1.5 is echter de eerste opvolger van de chatbot. Dat bracht verbeteringen in prestaties op codeer- en wiskundetaken.

