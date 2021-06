Half miljoen extra voor Nederlands Channext voor Europese groei

Channel tech startup Channext heeft een nieuwe investeringsinjectie gekregen van 450.000 euro. Daarmee sluit de seed investeringsronde op 700.000 euro. Alle bestaande aandeelhouders namen deel. Channext gebruikt de investering om de Europese expansie naar markten als Italië, Scandinavië en Spanje te versnellen.

Het software platform van het Utrechtse bedrijf helpt ICT-leveranciers zoals Cisco, Fujitsu en Logitech samen met hun B2B resellers de markt te benaderen. “Minder dan 15 procent van de marketingactiviteiten van leveranciers bereikt de eindklant via hun resellers. De eindklant is in dit geval de partij die de producten van de leverancier bij de resellers inkoopt,” legt het bedrijf uit. “Er worden miljarden euro’s per jaar uitgegeven aan channelmarketing, maar er is weinig tot geen inzicht in de resultaten en ROI van deze budgetten.”

Channext biedt een through-channel marketing platform, dat een realtime verbinding creëert tussen leveranciers en de marketingkanalen van hun resellers. De software automatiseert het lanceren van marketingcampagnes via de websites, sociale-mediaprofielen en online advertentieaccounts van de resellers. Het platform haalt vervolgens de marketingdata van diezelfde kanalen weer op. Een overzichtelijk dashboard geeft inzicht in de belangrijkste channel sales en marketing KPI’s, zoals totaal bereik, interactie met eindklanten en gegenereerde leads.

Flinke groei

Channext is is afgelopen jaar gegroeid van 6 naar 24 fte en heeft de activiteiten uitgebreid naar Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. “We gebruiken deze financiering om het team verder te ontwikkelen en andere Europese markten zoals Italië, Scandinavië en Spanje te bedienen,” zegt CEO Rick van den Bosch. “We willen wereldwijd het nummer 1 bedrijf worden op het gebied van channelsoftware. Zodra we de Europese markt hebben veroverd, zijn we van plan de sprong naar de VS te maken.”

Op dit moment bieden 17 leveranciers hun resellers schaalbare en meetbare through-channel marketingcampagnes via het Channext-platform. Meer dan 500 resellers, actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben hun marketingkanalen aangesloten.

Per 1 juli verhuist het hoofdkantoor van Channext naar Le Mirage, vlakbij station Utrecht Centraal. “Alle medewerkers kijken enorm uit naar het samenkomen op het nieuwe kantoor, dat een hele verdieping beslaat”, besluit Van den Bosch.