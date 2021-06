Nutanix verwacht komende jaren winstgevend te worden

HCI-specialist Nutanix ziet zichzelf de komende jaren als een winstgevend bedrijf. Dit optimistische bericht liet CEO Rajiv Ramaswami onlangs aan investeerders weten. Het optimisme is vooral een gevolg van de switch naar op abonnementen gebaseerde diensten en de verwachte investeringen van klanten nu de Covid-19-pandemie op zijn retour lijkt te zijn.

Nutanix heeft voor de komende periode een duidelijke weg naar het bereiken van winstgevendheid, zo liet volgens The Register CEO Rajiv Ramaswami aan investeerders weten. Volgens hem moet de cashflow van de HCI-specialist aan het eind van 2022 positief zijn. In de loop van 2023 kunnen dan de eerste zwarte winstcijfers in de boekhouding worden bijgeschreven.

Voordeel abonnementsmodel

De belangrijkste reden voor dit optimisme is volgens Rajiv Ramaswami de switch die het bedrijf heeft gemaakt in het aanbieden van zijn diensten en oplossingen. Deze worden nu via een abonnementsmodel aangeboden. Met dit model kan Nutanix nu winst voorspellen, vooral doordat klanten deze abonnementen constant vernieuwen. Inkomsten hoeven hierdoor niet meer te worden gebaseerd op nieuwe verkopen.

Het nieuwe abonnementsmodel leidt er ook toe dat Nutanix nog meer in contact is met zijn eindgebruikers. Hiermee zorgt de HCI-specialist ervoor dat deze klanten, vanwege hun maandelijkse betalingen, meer toegevoegde waarde halen uit zijn producten. Dit intensieve contact met klanten biedt Nutanix ook andere voordelen, zoals het verbeteren van de klantenervaring en upsell-mogelijkheden. Dit bespaart weer op de sales- en marketingkosten, zo geeft de CEO aan.

Verleggen van focus

Naast het abonnementsmodel is Nutanix voor het bereiken van zijn winstgevendheid ook gebaat bij het niet meer focussen op groei. In plaats van deze groeifocus, besteedt de HCI-specialist meer aandacht aan het efficiënt gebruiken van zijn bronnen. Nutanix kan hierdoor meer aandacht besteden aan markten die het als toegevoegde waarde ziet voor zijn portfolio en tegelijkertijd bestaande klanten te behagen. Denk daarbij vooral aan de managed database- en hybrid cloudoplossingen, benadrukte Rajiv Ramaswami.

Externe ontwikkelingen

Verder ziet de CEO ook externe ontwikkelingen als positief voor de winstgroei van Nutanix en het bereiken van winstgevendheid. Hij denkt hierbij onder meer aan de huidige Covid-19-pandemie die op zijn retour is. Bedrijven gaan binnenkort daarom weer meer in IT investeren, zo verwacht hij. Vooral komen nu steeds meer orders binnen van bedrijven die rechtstreeks door de pandemie werden getroffen, zoals casino’s, maar ook de transportsector en hospitality-sector.

