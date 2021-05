Overstappen op een multi-cloud infrastructuur: de financiële component

Voor de meeste organisaties staat de voorkeur voor een nieuwe IT-infrastructuur al vast. Uit de meeste onderzoeken komt naar voren dat bedrijven de voorkeur geven aan een multi-cloud infrastructuur. 63 procent zit al in meerdere cloudomgevingen. We horen echter ook dat bedrijven nog weleens schrikken van het kostenplaatje en moeite hebben om alle voordelen te zien. Het maakt het lastig om de TCO (total cost of ownership) te berekenen. Eventuele financiële voordelen van multi-cloud blijven daardoor onzichtbaar.

Wij gingen in gesprek met Nutanix om wat dieper op in te zoomen op de TCO. De wereld van IT-infrastructuur is de afgelopen jaren namelijk fors veranderd. Niet alleen de manier waarop de infrastructuur wordt gebruikt en is samengesteld, maar ook hoeveel zaken zijn geautomatiseerd. Daarnaast is de manier waarop de infrastructuur wordt afgerekend flexibeler geworden. Allemaal zaken waar je als bedrijf bij het maken van keuzes voor je toekomstige IT-infrastructuur bij stil moet staan.

Steeds minder zelf doen

Als we kijken naar de innovaties in de IT-infrastructuur in de laatste tien jaar, dan valt een aantal zaken op. Veel bedrijven hebben de stap gemaakt van gevirtualiseerde servers naar een Hyper-Converged Infrastructure (HCI) met daarop gevirtualiseerde workloads. Dat kunnen virtual machines (VM’s) zijn, maar ook een Kubernetes omgeving met containers.

Met de introductie van HCI is ook een begin gemaakt aan het automatiseren van veel beheertaken. Beheer wordt eenvoudiger of grotendeels compleet uit handen genomen. Updates voor de HCI-omgevingen gaan vandaag de dag vrijwel automatisch. Ook het aanmaken van clusters en nieuwe VM’s gaat met een simpele druk op de knop. Het gemak van de cloud op dit punt is op deze manier ook naar de on-premise wereld gekomen.

Veel leveranciers, waaronder Nutanix, hebben zich ook gericht op de ontwikkeling van een zogenaamde single pane of glass: één control panel waarmee je alles kan beheren. Hierdoor hoef je dus niet meer in te loggen op allemaal verschillende servers, hypervisors, storage arrays of applicaties om beheertaken uit te voeren. Alles gebeurt vanuit hetzelfde control panel, als het kan grotendeels geautomatiseerd of met één druk op de knop.

Sommige bedrijven zullen bepaalde facetten van deze ontwikkelingen al toegepast hebben, andere wellicht nog niet. Wat de oplettende lezer misschien opvalt is dat de meeste van deze ontwikkelingen nog vooral zijn toegepast op on-premise omgevingen. Dit terwijl de meeste bedrijven nu naar een multi-cloud infrastructuur willen. De vraag is dan ook hoe dat eruit gaat zien.

Welke voordelen en innovaties zijn er voor multi-cloud?

Je kunt uiteraard voor de standaard oplossingen in multi-cloud kiezen, door bijvoorbeeld je on-premise omgeving te combineren met AWS en Azure of met Oracle of Google Cloud. Dan krijg je er echter ook meteen een paar uitdagingen bij, want al die clouds werken op hun eigen manier. Elke cloud heeft zijn eigen control plane en het integreren of laten samenwerken van deze omgevingen is niet bepaald eenvoudig. Oracle en Google spreken wel over meer uniformiteit, maar die is er nog lang niet. Tenzij je je hele infrastructuur op Kubernetes kan draaien, maar dat betwijfelen we.

Wat je eigenlijk nodig hebt, is een platform dat op al die clouds kan draaien en integreren. Iets waar partijen als VMware en Nutanix druk mee bezig zijn. Nutanix lijkt hier een voorsprong te hebben, doordat het eenvoud nastreeft in zijn oplossing en ook echt samenwerkt met allerlei verschillende clouds. Het is een one-stop-shop met de nodige flexibiliteit. Concurrent VMware focust toch vooral op AWS en on-premise, met en zonder Dell EMC. VMware kan wel andere clouds bieden, maar je moet hoe dan ook met meerdere partijen rond de tafel en uiteindelijk gewoon licenties kopen bij VMware voor die andere clouds.

Nutanix multi-cloud

Nutanix probeert het eenvoudiger te doen door de mogelijkheid te bieden je omgeving on-premise te draaien of in één of meerdere clouds naar keuze. AWS, Azure en Google behoren tot de mogelijkheden. Doordat Nutanix ook al die omgevingen managed is het een one-stop-shop, maar dat is niet verplicht. Je mag ook je eigen Nutanix-omgeving inrichten binnen een of meerdere clouds en die koppelen. Het grote voordeel is in alle gevallen dat je vanuit een single pane of glass al je omgevingen kan beheren en dus ook workloads (VM’s of containers) eenvoudig kan verplaatsen tussen clouds. Dit is mogelijk, omdat de omgevingen identiek zijn, ook al draaien ze bij andere hyperscalers. Verder is het meeste beheer geautomatiseerd, van het updaten van de Nutanix-software tot het opschalen en afschalen van de infrastructuur. Ook heeft Nutanix met Beam een tool in huis die kan adviseren in welke omgevingen bepaalde workloads het beste kunnen draaien, vanwege performance of kosten. De manuren die gaan zitten in het beheren van je infrastructuur gaan ongetwijfeld naar beneden.

Wat Nutanix graag zelf wil benadrukken zijn de partnerships die het heeft gesloten met zowel AWS als Azure. Veel grote bedrijven hebben grote cloudcontracten met Amazon en Azure, waarbij een groot aantal cloudcredits zijn inbegrepen. Door die partnerships kunnen klanten ook Nutanix-omgevingen kopen of financieren middels hun AWS- of Azure-credits.

OPEX vs CAPEX

Tot slot is het goed om nog even stil te staan bij de afrekenmodellen, want ook daar is veel over te doen de laatste tijd. De meeste van onze lezers zullen de trend waarbij CAPEX wordt vervangen door OPEX wel hebben meegekregen. Dat betekent dat CAPEX, het vooraf in één keer financieren van de complete infrastructuur, minder vaak voorkomt. Vaak wordt infrastructuur tegenwoordig op basis van gebruik in een abonnementsmodel afgerekend, het zogenaamde OPEX-model.

Hierdoor lijkt het er soms op dat bedrijven alleen nog maar OPEX aanbieden. Zelfs de grote hardwareleveranciers werken tegenwoordig steeds vaker met OPEX-modellen. Zo spraken we recent met Dell Financial Services, dat inmiddels complete serverracks aanbiedt op basis van verbruik. We vroegen ook aan Nutanix hoe zij hier tegen aan kijken.

Nutanix laat ons weten dat klanten in principe eigenlijk altijd voor het OPEX-model kiezen als het gaat om Nutanix, al behoort CAPEX nog wel tot mogelijkheden. Voor klanten is het echter onderaan de streep vaak voordeliger om op basis van verbruik af te rekenen, zeker als ze zich committeren aan een lange termijn contract van enkele jaren. Dat laatste is voor infrastructuur overigens vrij gangbaar.

Nutanix hardware

Nutanix verkoopt zelf geen hardware meer. Partners als Dell, Lenovo en HPE kunnen allemaal servers leveren die zijn gecertificeerd voor Nutanix. We vroegen hoe dat dan in zijn werk gaat. Is dat ook OPEX? Volgens Nutanix kan hierin eigenlijk altijd beide. Ook server hardware voor on-premise kan op basis van verbruik worden aangeschaft, maar als de klant de hardware in één keer wil betalen kan dat ook. Het voordeel van betalen op basis van verbruik is dat de leverancier vaak wat meer levert, zodat er overcapaciteit is en de klant snel kan opschalen mocht daar behoefte aan zijn. Er hoeft dan niet eerst extra hardware verscheept te worden.

Tot slot laat Nutanix weten financiële experts in huis te hebben. Zij kunnen met grote klanten meekijken naar hoe hun budgetten zijn, waar de behoeftes liggen, en welke vorm van OPEX, CAPEX of een gecombineerde variant voor hen het beste is of het meest voordelig. Uiteindelijk hebben bedrijven vaak een apart budget voor investeringen en een budget voor structurele, terugkerende kosten. Die zijn vaak nog niet gekoppeld.

De total cost of ownership

De total cost of ownership is daarmee een stuk complexer geworden. Vroeger was het een relatief eenvoudige optelsom: de prijs onderaan het offerteformulier, plus alle manuren voor het onderhoud en de gemiddelde inhuur van externe specialisten voor migraties en complexe problemen. Nu is het meer een aftrekpost geworden, waarbij moet worden gekeken naar standaard verbruik, eventueel piekverbruik en het automatiseren van veel onderhoudstaken. Door deze automatisering heeft IT-personeel weer tijd voor innovatieve taken. Alles bij elkaar is de TCO moeilijker om te berekenen, maar de infrastructuur is een stuk eenvoudiger en beter te beheren. Laat je dus altijd goed informeren, praat met verschillende partijen en laat hun experts meekijken naar je infrastructuur. Wat heb je nodig, op welke plek en hoe past dit in je budget? Dat is tegenwoordig een stuk belangrijker dan voorheen.

