ServiceNow biedt extra opties om Europese data in EU te houden

SeriveNow lanceert nieuwe diensten die het Europese klanten makkelijker moeten maken hun data in de Europese Unie te bewaren en compleet af te handelen. De techgigant reageert hiermee op recente juridische ontwikkelingen binnen de EU.

Concreet komt de techgigant binnenkort met nieuwe diensten die het klanten uit de EU, denk daarbij vooral aan zeer gereguleerde sectoren en de overheidssector, mogelijk maken om al hun data binnen de EU te bewaren en daarbinnen ook af te handelen. Hun data verlaat hiermee nooit de EU, zo geeft ServiceNow aan.

Gevolg van juridische regelgeving

De techgigant introduceert deze diensten naar aanleiding van recent juridische ontwikkelingen rondom governance en privacy van data in de EU. Denk daarbij aan het Schrems II-vonnis uit 2020 en de vorige maand uitgebrachte European Data Protection Board (EDPB)-aanbevelingen. Het vonnis en de aanbevelingen zorgen ervoor dat Europese bedrijven hun cloudgebaseerde dataprotectie-policies op dit moment aanpassen. Vooral als het gaat om internationale data transfers via clouddiensten.

Speciale diensten

ServiceNow gaat nu Europese bedrijven de mogelijkheid bieden een speciaal verzoek in te dienen om hun in de EU-regio in de cloud opgeslagen data ook altijd binnen deze regio af te handelen. De workflow-diensten blijven dus geheel binnen de EU. Dit heeft geen enkele invloed op de prestaties en overige dienstverlening, aldus de techgigant.

De techgigant gaat voor het uitrollen van deze diensten flink investeren. De speciale EU-datadiensten worden aangestuurd vanuit het Europese hoofdkantoor in Dublin, Ierland. Vanaf begin 20211 kunnen de EU-klanten ServiceNow de opt-in voor deze specifieke EU-datadiensten gebruiken.

Tip: Niemand weet wat ServiceNow doet en wat je ermee kan