Veeam Data Platform v13 beschikbaar: meer security en hypervisor-opties

Veeam Data Platform v13 brengt nieuwe securitytools, bredere hypervisor-ondersteuning en nieuwe herstelcapaciteiten. De release moet organisaties weerbaar maken tegen ransomware en AI-dreigingen, terwijl vendor lock-in wordt vermeden.

Veeam integreert Coveware-technologie in Recon Scanner 3.0. Deze tool draait direct binnen het platform en markeert verdacht gedrag op alle gemonitorde endpoints. Denk aan brute force-aanvallen, ongebruikelijke bestandsactiviteit en onverwachte netwerkverbindingen.

De Consolidated Triage Inbox verzamelt alle bevindingen op één plek. Gebruikers zien direct welke dreigingen urgent zijn via severity ratings. Suppression Rules helpen teams zich te concentreren op echte incidenten in plaats van false positives.

Integratie met Microsoft Sentinel combineert Recon Scanner-data met bredere dreigingsinformatie. Dit ondersteunt een uniforme aanpak voor detectie en respons.

De nieuwe Malware Analysis AI Agent analyseert automatisch verdachte activiteit. Het systeem classificeert malware, genereert rapporten en biedt hersteladvies. Veeam koppelt bevindingen aan het MITRE ATT&CK-framework voor meer context bij dreigingen.

Backups zijn standaard immutable om wijziging van herstelpunten te voorkomen. SAML-gebaseerde SSO en least-privilege toegangscontroles beperken blootstelling aan aanvallen. Integraties met CrowdStrike, Palo Alto Networks, Splunk en ServiceNow verbinden security- en IT-platforms voor snellere responstijden.

Instant recovery naar Azure

Veeam ondersteunt nu ook directe instant recovery van workloads naar Microsoft Azure. Kritieke systemen kunnen binnen enkele minuten in de cloud draaien. Dit biedt een cleanroom-omgeving om herstelbaarheid te testen zonder productiesystemen te beïnvloeden.

De functie is vooral relevant voor disaster recovery-scenario’s waarbij on-premises infrastructuur niet beschikbaar is. Azure fungeert als backup-bestemming wanneer primaire systemen offline staan.

Meer hypervisors, inclusief universal API

Veeam breidt hypervisor-ondersteuning flink uit. Support voor Scale Computing HyperCore is nu beschikbaar. Binnenkort volgen HPE Morpheus VM Essentials, Citrix XenServer en XCP-ng. In 2026 komt er support voor Red Hat OpenShift Virtualization. Dit bouwt voort op bestaande Kasten-integraties voor containerbackups.

Opvallend op dit vlak is de Universal Hypervisor Integration API. Deze standaard laat elke hypervisor-leverancier native integratie bouwen met Veeam’s backup- en herstelcapaciteiten. Dit moet gebruikers beschermen tegen afhankelijkheid van specifieke platforms terwijl nieuwe virtualisatietechnologieën opkomen.

Software Appliance zonder hardware lock-in

De Veeam Software Appliance is een hardened Linux-systeem dat binnen enkele minuten draait. Het ondersteunt nu high availability voor ononderbroken operaties.

De oplossing vereist geen proprietary hardware. Dit scheelt fors in kosten vergeleken met appliance-gebaseerde concurrenten, claimt Veeam. Auto-updates en geen OS-management verlagen beheerlasten.

Een nieuwe webgebaseerde console vereenvoudigt configuratie en dagelijks beheer. Het systeem verlaagt infrastructuurvereisten en werkt volledig browser-based.

Veeam Data Platform v13 is wereldwijd beschikbaar via partners en distributeurs. Recon Scanner 3.0 komt naar Veeam Data Platform Premium-gebruikers. VCSP-partners krijgen binnenkort toegang.