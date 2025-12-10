Veeam komt met app voor ServiceNow-integratie

De integratie moet organisaties helpen bij het beheren en automatiseren van data security binnen hun ServiceNow-workflows.

De nieuwe app in de ServiceNow Store biedt bidirectionele, policy-driven backup- en recovery-orkestratie direct binnen het ServiceNow AI Platform. Gebruikers krijgen volledige auditeerbaarheid, realtime statussynchronisatie en compliance-rapportage. ServiceNow-gebruikers kunnen Veeam-aangedreven databescherming monitoren, orkestreren en automatiseren zonder het platform te verlaten.

Veeam richt zich met de app vooral op sterk gereguleerde sectoren. Denk aan productie, gezondheidszorg, farmaceutische industrie en financiën. Ook bedrijven die teams willen voorzien van self-service data security en automatisering behoren tot de doelgroep.

De integratie biedt geautomatiseerde compliance-documentatie en audit trails voor bedrijfs- en regelgevingseisen. Daarnaast zorgt bidirectionele synchronisatie voor realtime statusupdates en uniforme workflows tussen Veeam en ServiceNow. De app integreert ook met native ServiceNow-gebruikers en groepsbeheer voor naadloze role-based toegang tot policies, jobs en data.

In november kondigde Veeam Data Platform v13 aan met integraties voor onder meer ServiceNow, CrowdStrike en Palo Alto Networks. Die integraties verbinden security- en IT-platforms voor snellere responstijden.

Decentralisatie en snellere incidentrespons

Organisaties kunnen met de app backupbeheer decentraliseren, incidentrespons stroomlijnen en zichtbaarheid verbeteren. Dit terwijl enterprise-grade beveiliging en controle behouden blijven. Handmatige interventie neemt af, incidentresolutie versnelt en end-to-end traceerbaarheid komt binnen handbereik.

De Veeam App voor ServiceNow is nu gratis beschikbaar voor Veeam Data Platform Advanced- en Premium edition-klanten via de ServiceNow Store.