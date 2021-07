Microsoft introduceert cloud-bundel voor duurzaamheid

Microsoft heeft een speciale cloud-bundel gelanceerd, Cloud for Sustainability, waarmee bedrijven hun hele proces rondom duurzaamheid in kaart kunnen brengen, bijsturen en rapporteren. De cloud-bundel moet helpen meer te vergroenen.

De Microsoft Cloud for Sustainability-bundel is eigenlijk een toevoeging aan de overige cloud-bundels van de techgigant. Met zijn cloud-bundels wil de techgigant de adoptie van clouddiensten in diverse sectoren verder stimuleren.

Diensten binnen deze cloud-bundels omvatten een op de specifieke sector afgestemde selectie van diensten van Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform en andere cloudgebaseerde diensten. Aan deze oplossingen worden ook speciale datamodellen, API’s, workflows, industriespecifieke standaarden en connectors toegevoegd. Deze connectors moeten informatie delen tussen applicaties, datamodellen voor analytics en technische templates. Inmiddels zijn al specifieke bundels beschikbaar voor de gezondheidszorg, de retail, de financiële sector, de maaksector en de non-profitsector.

Cloud for Sustainability

Met de bundel Cloud for Sustainability van Microsoft kunnen bedrijven en organisaties met behulp van data zichzelf, maar ook hun klanten helpen duurzamer te worden. De op SaaS gebaseerde diensten geven inzicht in realtime data, integreren deze data in andere oplossingen en rapporteren hierover. Bedrijven krijgen hiermee onder meer een accuraat overzicht van hun CO2-uitstoot, kunnen prestaties vergelijken met doelstellingen en betere rapportages afleveren voor actie.

Mogelijkheden

Specifiek helpt de dienst onder meer met het rapporteren over de CO2-uitstoot van de IT-infrastructuur, het maken van score cards om de vooruitgang van de duurzaamheidsdoelstellingen in de gaten te houden en het aanwijzen van specifieke CO2-uitstootlocaties om deze in de gaten te houden.

