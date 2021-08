Oracle introduceert containerplatform Verrazzano

Oracle heeft het open-source containerorkestratieplatform Verrazzano Enterprise Container Platform geïntroduceerd. Dit platform moet helpen bij het uitrollen en beheren van op Kubernetes gebaseerde containers in (multi)cloud en hybrid cloudomgevingen.

Met het Verrazzano Enterprise Container Platform wil Oracle het mogelijk maken bestaande traditionele applicaties dezelfde beheer- en uitrolcyclus te geven als microservices. Het platform moet de applicatie lifecycles voor beide soorten applicaties mogelijk maken voor zowel on-premises- als cloudgebaseerde (multi)cloudomgevingen. Oracle noemt het platform ook wel de brug tussen de on-premisesomgevingen en de cloud.

Functionaliteit

Het Verrazzano Enterprise Container Platform moet de productiviteit van ontwikkelaars verbeteren met behulp van diverse containertechnologieën, DevOps en cloud-native-uitrolmogelijkheden. Dit moet onder meer leiden tot het terugbrengen van de uitroltijden en het verbeteren van de uptime van applicaties. Daarnaast zorgt het platform voor het moderniseren van de bestaande WebLogic Server-applicaties, bijvoorbeeld door deze makkelijker van en naar Kubernetes te brengen en te halen. Ook moet het platform onder meer de uitrol van de WebLogic Kubernetes Operator automatiseren.

Het Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform zorgt er ook voor dat alle werkzaamheden op een cloudneutrale manier dezelfde automatiserings-, obeservability- en lifecyclevoordelen krijgen voor alle containergebaseerde applicaties, waar deze worden uitgerold, zowel on-premises, op de Oracle Cloud-infrastructuur en of op andere public cloudomgevingen.

Het platform biedt verder functionaliteit als intelligent workload management, geautomatiseerde ingebouwde observability en applicatie lifecycle management.

Open Application Model

Het Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform is geheel gebaseerd op open standaarden, in het bijzonder het Open Application Model. Dit open-source model moet ontwikkelaars meer productiviteit geven en voor meer applicatieportabiliteit zorgen. Ook kunnen met dit model platformagnostische applicaties worden gebouwd.

Het Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform is per direct beschikbaar via een eigen webomgeving.