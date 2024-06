Oracle en Google gaan een partnerschap aan waarmee klanten hun workloads op zowel Google Cloud als de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) kunnen draaien zonder extra migratiekosten of toeslagen voor het heen- en-weer sturen van data tussen beide omgevingen.

Via de multicloud-dienst Oracle Database@Google Cloud is het mogelijk Oracle-databases en -applicaties te gebruiken in Google’s datacenters. Daarbij krijgen gebruikers tevens toegang tot functionaliteiten die deel uitmaken van het Google-palet zoals analytics, Vertex AI en Gemini foundation-modellen.

Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om data uit Oracle databases in te zetten voor AI-training in de Google-cloudomgeving, en daarbij de latency laag te houden via een directe interconnect. Ook kunnen cloud native-applicaties eenvoudig tussen beide cloudomgevingen worden ingezet.

Het pakket aan services dat beide partijen aan hun klanten bieden, wordt deels in elkaar geschoven zodat het klanten makkelijk wordt gemaakt bestaande contracten aan te vullen of uit te breiden. Het gehele Oracle-database portfolio is te gebruiken binnen de Google Cloudomgeving, waaronder Exadata Database Service, Autonomous Database Service, MySQL Heatwave, Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service, GoldenGate en Data Safe.

Eenvoudig migreren tussen omgevingen

Ook komen Oracle-diensten als E-Business Suite, PeopleSoft Enterprise en Retail Merchandising beschikbaar voor Google Cloud-gebruikers en is het mogelijk gedistribueerde data stores bij zowel OCI als Google Cloud onder te brengen en eenvoudig te verplaatsen van de ene naar de andere dienst, indien gewenst.

Verder kunnen bestaande gebruikers van het Google Cloud-platform via dat bedrijf services van Oracle aanschaffen. Ook kunnen Oracle-klanten dienstverlening als Bring Your Own License (BYOL) en kortingsprogramma’s meenemen naar Google Cloud. Gebruikers kunnen voor hun migratie gebruik maken van bestaande oplossingen als Oracle Zero-Downtime Migration. De samenwerking is in eerste instantie slechts beschikbaar in 11 Google-cloudregio’s. In Europa zijn dat Frankfurt, Madrid en Londen. De bedoeling is dat dit later wordt uitgebreid.

Eerder al koppeling met Azure

Vorig jaar kondigde Oracle een vergelijkbare samenwerking aan met Microsoft, voor het koppelen van databases aan Azure in Azure-datacenters. Dergelijke samenwerkingen staan doorgaans hoog op de verlanglijst van klanten die gebruik (willen) maken van multicloud-omgevingen vanwege kostenefficiëntie, eenvoudiger beheer en lagere latency.

Lees ook: Microsoft en Oracle bundelen krachten met Oracle Database@Azure