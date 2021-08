Kubernetes versie 1.22 algemeen beschikbaar

Kubernetes versie 1.22 komt algemeen beschikbaar. Deze versie schoont onder andere een heleboel API’s op.

De technical oversight committee (TOC) hamert erop dat, nu vaker door andere leveranciers beheerde Kubernetes-distributies worden gebruikt, het beheer lastiger gaat worden. Ontwikkelaars moeten daarom goed de documentatie doorlezen, zodat zij straks niet voor verrassingen komen te staan.

Opgeschoonde API’s

API’s die nu zijn opgeschoond, zijn onder meer de bèta-versies van de CustomResourceDefinition API, de APIService API en de TokenReview API. Deze API’s zijn nu vervangen door meer stabielere versies.

De TOC, de overkoepelende ontwikkelorganisatie voor Kubernetes, kondigt aan dat het opschonen van API’s de komende jaren nog vaker zal plaatsvinden. Vooral voor versie 1.25 worden er een heleboel verwacht. Over het algemeen wordt Kubernetes nu drie keer per jaar van een update voorzien.

Verbeteringen in versie 1.22

Vanzelfsprekend kent versie 1.22 van Kubernetes ook veel verbeteringen. Dit keer zijn dat er in totaal 55. Hiervan zijn er 13 naar een stabielere versie gebracht, krijgen er 24 een upgrade naar bèta en komen er 16 in een alpha-versie beschikbaar.

De belangrijkste updates zijn onder meer een server-side Apply field ownership en een object merge-algoritme dat op de Kubernetes API server draait. Deze functionaliteiten helpen ontwikkelaars gelijktijdig zowel bronnen via configuraties te beheren, als het aanmaken of wijzigen van objects.

De ondersteuning voor Kubernetes client wachtwoorden is nu stabiel gemaakt en de default etcd backend storage voor het containerorkestratieplatform is nu van een upgrade voorzien voor het verbeteren van de beveiliging, de prestaties, de monitoring en de algemene gebruikservaring voor ontwikkelaars.

Ook zorgt deze release ervoor dat besturingssysteem Windows een gelijke speler wordt bij het draaien op een Kubernetes node. Onder meer is nu de ondersteuning voor de container storage interface (CSI) voor Windows algemeen beschikbaar. Windows privileged containers worden nu in alpha ondersteund. Wel is nog steeds een Linux server nodig om een control plane voor ieder cluster uit te rollen.