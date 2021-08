Adobe introduceert Experience Cloud for Healthcare

Adobe heeft zijn Experience Cloud-omgeving geschikt gemaakt voor de zorgsector. Met Adobe Experience Cloud for Healthcare kunnen zorgorganisaties nu ook alle functionaliteit van het cloudplatform inzetten voor hun specifieke behoeftes.

Met de introductie van Cloud Experience for Healthcare wil Adobe zorgorganisaties helpen bij hun digitale transitie. De diverse oplossingen binnen dit portfolio moeten zorgorganisaties helpen bij het verbeteren van de zorgverlening en het reduceren van de zorgkosten. Vooral moeten de oplossingen helpen bij de transitie naar digitale zorg.

Combinatie diverse Adobe-diensten

Concreet gaat het binnen dit specifieke zorgportfolio over een bundel van diverse Adobe-diensten. Hierbij gaat het onder meer over het Adobe Experience Platform, het Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP) en Adobe Journey Optimizer die begin 2022 beschikbaar moeten komen. Bestaande diensten binnen Adobe Experience Cloud for Healthcare zijn onder meer Adobe Marketo Engage, Adobe Experience Manager as a Managed Service, Adobe Connect as a Managed Service en Adobe Sign. Alle applicaties zijn zo ontwikkeld of aangepast dat zij voldoen aan de laatste privacystandaarden die voor gezondheidsorganisaties gelden.

Met deze oplossingen kunnen gezondheidsorganisaties betere beslissingen nemen op basis van data uit de eigen organisatie. Bijvoorbeeld voor het maken van op individuele patiënten gebaseerde aanbevelingen en reminders voor afspraken.

Verder moeten de oplossingen helpen bij betere integraties in zorgecosystemen van andere aanbieders. Denk daarbij onder meer aan de platforms van Accenture, Deloitte, Microsoft en Veeva. Dit moet zorgorganisaties uiteindelijk meer winst, minder kosten en een betere klantenloyaliteit opleveren.