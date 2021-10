Workday Everywhere integreert HCM in scala aan third-party software

Workday lanceert Workday Everywhere, een reeks klaargemaakte verbindingen van Workday-functies en -rapportages met veelgebruikte third-party software.

Het nieuwe Workday Everywhere is gratis beschikbaar voor bestaande en nieuwe gebruikers van de Human Capital Management-software. Het dient hoofdzakelijk om de bestaande functies van Human Capital Management gemakkelijker en sneller met third-party software te integreren. Klaargemaakte koppelingen met Microsoft Teams en Slack zagen eerder het daglicht. Workday Everywhere geldt als vervolgstap en beoogt verbindingen met een breder aantal veelgebruikte collaboration tools, intranetwerken en employee experience platforms, waaronder Microsoft Viva.

Verkrijgbaarheid

Op het moment van schrijven is Workday Everywhere inzetbaar via Workday for Slack en Workday for Microsoft Teams. Zoals eerdergenoemd is de introductie gratis voor alle klanten van Workday Human Capital Management.

Naast integraties in een groter aantal third-party tools, introduceert de lancering ML-technologie om – naar zeggen van de organisatie – gebruikers slimmer te voorzien van informatie die ertoe doet. Een functie waarbij medewerkers een melding krijgen wanneer er in de afgelopen paar maanden nog geen vrije dag is opgenomen wordt als voorbeeld genoemd.

Een woordvoerder voegt toe dat verdere integraties met Microsoft Viva Connections later in 2021 beschikbaar zullen worden.