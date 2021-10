SUSE koopt NeuVector voor container security

SUSE wil met de overname van NeuVector klanten meer open-source functionaliteit bieden voor complete end-to-end security voor containers en het Kubernetes-orkestratieplatform.

SUSE mikt met de overname op uitgebreidere compliance- en de securityfunctionaliteit voor containermanagementplatform Rancher. NeuVector is gespecialiseerd in containersecurity en biedt hiervoor complete beveiligingsmogelijkheden. Denk daarbij aan bescherming tegen kwetsbaarheden in de DevOps pipeline tot aan geautomatiseerde security en compliance in de productiefase van applicaties en workloads.

Door de integratie in SUSE Rancher krijgt het platform meer de noodzakelijke securityfunctionaliteit die eindgebruikers nodig hebben, zo beweert SUSE. Vooral voor eindgebruikers die full life cycle security als basis hebben voor hun hele cloudstrategie.

Eerste keus voor container security

De technologie van NeuVector moet binnen SUSE Rancher straks de eerste optie worden voor het compleet beveiligen van Kubernetes clusters, waar deze zich ook bevinden. Hierbij moet de technologie straks geschikt zijn voor het hele cloud-native ecosysteem, voor ieder platform en voor ieder orkestratieplatform. Alle door de NeuVector-technologie te leveren security zal daarbij zijn gebaseerd op best practices, raadgevingen en referentie-architecturen. Dit moet uiteindelijk de adoptie van het zero-trust securitymodel gaan bevorderen.

Blijvende samenwerkingen

NeuVector is geen onbekende voor SUSE. De technologie van dit bedrijf is al verkrijgbaar via de Rancher-catalogus. Ook komt straks de technologie beschikbaar als een add-on voor bestaande klanten van SUSE Rancher. Dit naast Longhorn en Harvester.

Naast de integratie van NeuVector blijft SUSE samenwerken met andere partners op het gebied van container security. Denk hierbij aan samenwerking met onder meer Aqua, Palo Alto Networks en Sysdig. NeuVector blijft op zijn beurt ook samenwerken met andere containerorkestratieplatforms, zoals Red Hat OpenShift, Mirantis en VMware Tanzu.