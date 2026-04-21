SUSE wil VMware-migraties tot een “non-event” maken

SUSE is een samenwerking aangegaan met Cloudbase Solutions om de Coriolis-migratietool te integreren in de SUSE Virtualization-stack. Dankzij deze samenwerking kunnen IT-teams virtual machines migreren vanuit VMware en public clouds, met als doel de overgang tot een “non-event” te maken. SAP-omgevingen krijgen een speciaal migratietraject. De Coriolis-tool is vanaf vandaag beschikbaar voor SUSE-klanten.

De aankondiging werd gedaan tijdens SUSECON 2026 in Praag. VMware-migraties zijn een kostbare, langdurige aangelegenheid, maar zijn vaak noodzakelijk door peperdure kosten voor licenties sinds de overname door Broadcom. Zoals eerder gemeld, kunnen deze projecten 18 tot 48 maanden in beslag nemen en organisaties tot wel 3.000 dollar per VM kosten, waardoor veel IT-teams aarzelen om actie te ondernemen. Die zware last is wat SUSE en Cloudbase willen wegnemen.

Hoe Coriolis werkt

Coriolis hanteert een agentless aanpak. Het maakt gebruik van openbare API’s in plaats van software die in VM’s is geïnstalleerd. De tool migreert workloads stapsgewijs, waarbij applicaties continu online blijven, voordat een definitieve omschakeling wordt uitgevoerd. Na de migratie beheren IT-teams zowel legacy VM’s als Kubernetes-containers via één enkele SUSE Virtualization-interface. Terwijl de migratie doorgaat, kunnen organisaties controleren of er zich eventuele problemen voordoen.

“Klanten zijn het beu om vast te zitten in propriëtaire ecosystemen die hun budget en hun roadmap dicteren”, aldus Frank Feldmann, Chief Strategy Officer bij SUSE. “Door samen te werken met Cloudbase en Coriolis te integreren, maken we de migratie naar SUSE Virtualization tot een non-event.”

De markt voor migratietools vanuit VMware is behoorlijk groot en divers. OpenStack Gazpacho, dat deze maand is uitgebracht, biedt nu ook ondersteuning voor live migratie van VMware-workloads. De vraag naar dergelijke tools is duidelijk: van de organisaties die momenteel VMware gebruiken, wil hun afhankelijkheid ervan verminderen.

SAP-ondersteuning inbegrepen

SUSE heeft ook een migratietraject voor SAP-omgevingen geverifieerd, inclusief SAP HANA-databases en applicatieservers. Workloads kunnen worden verplaatst naar de op KVM gebaseerde hypervisor van SUSE, onderdeel van SUSE Linux Enterprise for SAP Applications, zonder dat de certificeringen die vereist zijn voor enterprise compliance verloren gaan.

“Door onze agentless migratietechnologie rechtstreeks in de SUSE Virtualization-stack te integreren, zorgen we ervoor dat klanten niet langer hoeven te kiezen tussen bij een legacy-provider blijven of het risico op downtime lopen”, aldus Alessandro Pilotti, CEO van Cloudbase Solutions.

