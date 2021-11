Unit4 breidt ERP-aanbod uit met integratieproduct Industry Mesh

Unit4 biedt Industry Mesh vanaf januari 2022 aan. Hiermee kan Unit4’s ERPx met veelgebruikte third-party-applicaties verbinden.

Het nieuws volgt een paar maanden na de introductie van ERPx. De term staat voor een relatief nieuwe SaaS. Unit4 bundelt bestaande ERP, HR en financiële software in een enkele clouddienst en spitst functionaliteit toe op het profiel van de organisatie van een klant.

Mogelijkheden voor de verbindingen van data uit externe systemen – en andersom – staan aan de basis van ERPx. In dit licht mag de aankondiging van het nieuwe Industry Mesh geen verrassing heten. Vanaf januari 2022 maakt Unit4 een reeks gebruiksklare connectors beschikbaar voor de verbinding van data in ERPx en veelgebruikte third-party-oplossingen. Salesforce, Microsoft Dynamics, Slack, Microsoft Teams, Jira en Outlook zijn voorbeelden.

Geen kennismaking, maar verbetering

De toegevoegde waarde verschilt per gekoppelde applicatie. Als voorbeeld noemt Unit4 de verbinding van ERPx en Salesforce of Microsoft Dynamics (CRM-systemen, red.). Account managers kunnen vanuit Salesforce of Dynamics de facturatiegeschiedenis van een klant in ERPx’s raadplegen om effectiever contact te maken.

Voor de meeste ERPx-klanten is dergelijke meerwaarde niets nieuws. Verbindingen worden reeds gelegd. Industry Mesh draait dan ook niet om een kennismaking met het voordeel van integreren. Industry Mesh moet het huidige, tijdsintensieve en soms foutgevoelige proces gaan ontzorgen. Koppelingen worden door Unit4 gelegd en onderhouden. Een dienstverlening van integraties, in de praktijk bekend als iPaaS.

De organisatie stelt dat Industry Mesh op abonnementsbasis beschikbaar wordt. Een woordvoerder vermeldt een ‘premium-pakket’ en ‘sectorspecifieke pakketten’. Het is aannemelijk dat de pakketten uit meerdere klaargemaakte connectors voor meerdere sectorspecifieke applicaties bestaan.

