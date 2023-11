Voor Microsoft is 2023 het jaar van de Copilot, of het nu in GitHub of Windows 11 is. Nu presenteert het met GitHub Copilot Enterprise een AI-programmeertool die zich kan aanpassen op de codebase van een specifieke organisatie. Ook zou het op het punt zijn om Windows Copilot te introduceren op Windows 10, kort nadat het op Windows 11 debuteerde.

In juli produceerde GitHub al Copilot X, dat suggesties kon maken om veel programmeertaken te automatiseren voor een enkele gebruiker. Nu presenteert de dochteronderneming van Microsoft een oplossing die ook op schaal zou moeten werken. GitHub Copilot Enterprise komt met een “diepere context” rondom interne codebases van een organisatie, zodat de gesuggereerde code en wijzigingen beter aansluiten op hoe het bedrijf in kwestie opereert. Dit is mede mogelijk doordat het voortaan mogelijk is om documentatie van eigen programmeercode te voeden aan de tool, waarmee het de eerder genoemde context vergaart. Wel bevat het nieuwe aanbod een policy engine die kan voorkomen dat bepaalde gevoelige gegevens gebruikt kunnen worden door de AI-tool om code te genereren.

Indrukwekkende resultaten

Volgens GitHub zorgt de Copilot-tool al voor een versnelling van 55 procent voor het werk van ontwikkelaars. Met de enterprise-oplossing hoopt men nog veel meer taken te automatiseren, met name de meest “alledaagse taken gedurende de developer lifecycle”. Developers kunnen voortaan dus binnen een bedrijfsomgeving met interne code bugs opsporen in menselijke taal. Dergelijke features zijn ook te vinden bij AWS CodeWhisperer, dat laat zien hoe competitief het landschap momenteel is als het gaat om AI-coding tools. Overigens laat Copilot Enterprise nog even op zich wachten: het zal in februari 2024 lanceren.

Copilots overal

Microsoft heeft dit jaar nagenoeg overal een Copilot in gestopt: elke 365-applicatie en ook Windows 11 is er inmiddels mee uitgerust. Nu lijkt het erop dat ook Windows 10-gebruikers de kans zullen krijgen om Copilot te gebruiken, volgens bronnen van Windows Central.

Aangezien Windows 11-adoptie nog altijd vrij laag is, zijn er nog altijd 1 miljard maandelijks actieve gebruikers op Windows 10. Veel van die machines zijn wegens bepaalde restricties niet geschikt voor de upgrade naar 11, en leken ze dus buiten de boot te vallen van een AI-assistent op OS-niveau. Niets is minder waar: een update wordt “snel” verwacht die Copilot ook in de taakbalk van Windows 10 stopt. Voor eindgebruikers zal er op dit gebied weinig verschillen tussen Windows 10 en 11, aldus Windows Central.

Of ondersteuning voor Windows 10 daarmee nog verder zal reiken dan de huidige einddatum van oktober 2025, is nog onduidelijk. Wel zou het volgens talloze petitievoerders van PIRG verwelkomd worden, aangezien die onlangs aanstipten dat er 400 miljoen Windows 10-pc’s binnenkort naar de schroothoop kunnen als Microsoft niet tot inkeer komt.

