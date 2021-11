AWS vergroot datamigratiehoeveelheid vanuit gratis diensten

AWS gaat de hoeveelheid data die gebruikers zonder kosten naar locaties buiten de public cloudomgeving kunnen migreren verhogen. Het geldt voor data vanuit de diverse AWS-regio’s en vanuit het AWS CloudFront Content Delivery Network (CDN).

Met het uitbreiden van de hoeveelheid data die gebruikers gratis uit de verschillende AWS-diensten kunnen migreren, wil de techgigant waarschijnlijk tegemoetkomen aan de kritiek op de hoge bedragen voor datamigratie. Veel eindgebruikers van gratis AWS-diensten klagen erover dat zij maar een beperkte hoeveelheid data gratis kunnen overzetten naar locaties buiten de public cloud. Al snel moeten zij hiervoor pittige bedragen betalen.

AWS maakt het mogelijk dat gebruikers honderden clouddiensten gratis kunnen gebruiken. Het gratis gebruik is voor de public cloudaanbieder een middel voor upselling op termijn en klantenbinding. Wel zijn de diensten aan beperkingen gebonden,

‘Egress’ van data, waarbij gebruikers hun data vanuit de ene public cloud naar een andere overhevelen, kent vaak verborgen kosten. Hierdoor kunnen (public) cloudaanbieders hun gebruikers met een vendor lockin binnen houden. Dit is ook het geval bij AWS.

Concurrentie van andere aanbieders

Een andere mogelijke reden van de verhoging van de limiet voor gratis datamigratie is concurrentie van andere cloudaanbieders. Ook deze aanbieders bieden steeds vaker gratis of tegen meer aantrekkelijkere tarieven diensten die rechtstreeks met die van AWS concurreren. Denk aan de recente aankondiging van CDN-specialist Cloudflare die met een object storageomgeving komt die rechtstreeks met Amazon S3 concurreert.

Uitbreiding datamigratiehoeveelheden AWS

Concreet zorgt AWS er met zijn Free Tier Data Transfer Expansion voor twee uitbreidingen. In de eerste plaats kunnen gebruikers van de gratis diensten voor datamigratie vanuit de diverse AWS-regio’s naar het internet of andere locaties nu gratis tot 100 GB per maand overzetten. Dit was eerder slechts 1 GB aan data per maand. Dit omvat onder meer data uit Amazon EC2-instances, Amazon S3 object storage, Elastic Load Balancing en meer. De AWS GovCloud en de AWS Chinese regio’s zijn hiervan uitgezonderd.

CloudFront-uitbreiding

Als tweede actie maakt AWS het nu mogelijk ook meer data uit zijn Amazon CloudFront CDN-omgeving naar ‘buiten’ te migreren. Hiervoor kunnen gebruikers nu 1 TB aan data per maand overbrengen. Eerder was dit 50 GB. Bovendien is deze limiet niet meer beperkt tot de eerste 12 maanden na sign-up.

Verder vergroot de public cloudgigant voor deze CDN-omgeving zijn limiet van HTTP- en HTTPS-verzoeken van 2 miljoen naar 10 miljoen. Ook wordt de 12-maandentermijn van gratis 2 miljoen CLoudFront-hulpvragen per maand verwijderd. Deze uitbreiding geldt niet voor de AWS CloudFront PoPs in China.

De nieuwe mogelijkheden gaan op 1 december van dit jaar in.