SAP-dienstverleners Domani en Anrova fuseren

De Nederlandse SAP-partner Domani Business Solutions en de Belgische SAP-partner Anrova Solutions gaan fuseren. Door de fusie, mogelijk gemaakt door een investering van de private investeerder Capital A, kunnen beide bedrijven hun dienstverlening rond SAP-implementaties aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) uitbreiden.

Het gecombineerde bedrijf wordt in één klap één van de grotere SAP-dienstverleners voor het mkb in Nederland en België. Het bedrijf heeft nu 75 medewerkers en is van plan verder door te groeien naar een belangrijke Europese speler op het terrein van SAP-implementaties.

De fusie geeft klanten ook meer stabiliteit als het om hun SAP-leveranciers gaat. Onder meer door het kunnen leveren van het complete SAP Intelligent Enterprise-aanbod. Dit maakt de SAP-specialist naar eigen zeggen zeer geschikt voor het compleet ontzorgen van de digitale transitietrajecten van vooral mkb’ers.

Injectie private investeringsmaatschappij

Financiële details over de fusie zijn niet bekendgemaakt. Wel laten beide partijen weten dat de fusie mogelijk is door een investering van de private investeringsmaatschappij Capital A. Hoe groot deze investering was en waarom de durfkapitalist in deze fusie investeerde, is niet bekend.

