‘Cloudgiganten investeren in klanten voor marktaandeel’

Aanbieders van public clouddiensten zoals Microsoft, Google en Oracle gebruiken een nieuwe tactiek voor het vergroten van hun marktaandeel op de public cloudmarkt. Ze investeren in potentiële klanten en verplichten deze bedrijven vervolgens gedurende een bepaalde tijd de betreffende public cloudomgeving te gebruiken. Dit meldt zakenkrant Wall Street Journal.

De strijd om marktaandeel op de markt voor public clouddiensten is op dit moment zeer heftig. De diverse aanbieders, waaronder AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud en andere aanbieders, proberen zoveel mogelijk marktaandeel te veroveren in dit segment.

Partijen als Google Cloud, Microsoft en Oracle lijken hiervoor nu een nieuwe strategie te hebben ontwikkeld, zo bericht de Wall Street Journal. Zij investeren in potentiële klanten die zij dan contractueel ‘verplichten’ om de public clouddiensten bij hen af te nemen. Makkelijker gezegd, zijn deze cloudgiganten bezig klanten ‘te kopen’. AWS – de grootste van allemaal – onthoudt zich nog van deze praktijk.

De reden voor dit ‘kopen’ van klanten ligt voor de hand. De cloudaanbieders willen op deze manier marktaandeel veroveren op de absolute markleider AWS. Als dit niet met organische groei kan, moeten volgens de Wall Street Journal andere ‘meer creatieve’ methoden worden aangewend.

Google flink op dreef met ‘investeringen’

Uit onderzoek van de zakenkrant blijkt dat vooral Google het afgelopen jaar flink heeft geïnvesteerd in bedrijven voor het optrekken van zijn public cloudmarktaandeel. Google investeerde bijvoorbeeld een onbekend bedrag in de CME Group. Hiervoor kreeg het meerjarige cloudcontracten met een totale waarde van ongeveer 884 miljoen euro (1 miljard dollar) terug. Het investeren in klanten voor het vergroten van de public cloudbusiness wordt binnen Google vooral omarmd door de huidige CEO Thomas Kurian.

Google investeerde in 2021 ook in bedrijven als Univision Communications en de AI-startup Tempus. Dit laatste bedrijf stapte van AWS naar Google Cloud over en verplichtte zich ruim 17 miljoen euro (20 miljoen dollar) aan Google Cloud-diensten te spenderen. Ook werd geïnvesteerd in het bedrijf ADT.

Microsoft en Oracle

Ook Microsoft heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in bedrijven om zijn Azure public cloud te doen groeien, geeft de zakenkrant aan. Het gaat hierbij vooral om startups die vervolgens de Azure cloud gaan gebruiken. Bekende investeringen zijn onder meer die in de voedseldistributie-startup Grab en de automotive startup Cruise van autoproducent General Motors.

Verder geeft ook Oracle aan te investeren om zijn public cloudactiviteiten verder uit te breiden. Denk daarbij aan de overname van het social mediaplatform TikTok.

Marktaandelen toegenomen

Door het ‘investeringsbeleid’ heeft Google nu 6 procent marktaandeel op de mondiale public cloudmarkt en Microsoft 20 procent. AWS heeft nog steeds 41 procent in handen. Hoeveel procent Oracle in handen heeft, is niet bekend. Het ligt in ieder geval lager dan dat van de drie andere partijen.