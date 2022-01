Xebia werkt samen met SwissQ, versterkt positie op Zwitserse markt

Xebia en SwissQ starten een samenwerking. SwissQ stelt Xebia in staat om IT-consultancy te verlenen op de Zwitserse markt. Xebia stelt SwissQ in staat om zijn trainingsaanbod te versterken met een wereldwijd netwerk van 4.000 IT-specialisten.

SwissQ zal een aantal diensten van Xebia verlenen aan klanten in Zwitserland. Softwareontwikkeling, consultancy rondom data, AI, DevOps en site reliability engineering (SRE) staan centraal. Daar werd Xebia groot mee. Eerst in Nederland, toen wereldwijd. De organisatie startte als Java-ontwikkelaar en groeide in de afgelopen decennia uit tot internationale IT-dienstverlener. Vandaag de dag is Xebia technologiepartner van AWS, Google Cloud en Microsoft Azure.

Strategie Xebia en SwissQ

Xebia zegt SwissQ’s online formats voor productontwikkeling en DevOps te willen gebruiken. De organisaties verduidelijken niet hoe dat precies moet gaan gebeuren. Naar onze verwachting werkt het tweetal voornamelijk samen om Xebia’s kansen op de Zwitserse markt te vergroten.

Andrew de la Haije, CEO van Xebia, bevestigt het vermoeden. “Door het Zwitserse netwerk van SwissQ te combineren met de expertise van Xebia kunnen we complete transformatiediensten en -oplossingen aanbieden.”