Nederlands IT-bedrijf Xebia koopt Oblivion voor internationale groei

Het in Amsterdam gevestigde IT-consultancybureau Xebia neemt Oblivion over. Door het eveneens Nederlandse adviesbureau te kopen, trekt Xebia AWS-expertise aan. De overname is bedoeld om een sterkere positie als Europese clouddienstverlener te verkrijgen. Welk bedrag er met de overname is gemoeid, is niet bekend.

Oblivion leverde vanuit zijn rol honderden projecten op, onder meer aan ABN AMRO en PostNL. Het bedrijf heeft binnen de Benelux dan ook behoorlijk wat ervaring met AWS. In 2018 benoemde AWS het adviesbureau tot Premier Consulting Partner. Het doorliep het AWS Competency Program op het gebied van Migration, DevOps, Financial Services en IoT.

De activiteiten van Oblivion sluiten aan bij Xebia. Deze partij levert namelijk cloud-, kunstmatige intelligentie-, DevOps- en softwareconsultancy. Hiervoor lanceerde het eerder merken als cloudexpert Binx.io en data- en kunstmatige intelligentie-specialist GoDataDriven. Onlangs nam het nog coMakeIT over, dat softwarebedrijven helpt met productontwikkeling. Xebia spreekt bij de aankondiging van de overname dan ook uit dat het zich in lijn met de strategie blijft uitbreiden.

Internationale ambities

“We zijn erg enthousiast over de kansen die voor ons liggen. Door samen te werken met Xebia komen we weer een stap dichter bij ons doel: een leidende positie verwerven als één van Europa’s toonaangevende cloud dienstverleners. Naast efficiencyvoordelen stelt deze samenwerking ons ook in staat om binnen onze ‘AWS-only’-strategie extra diensten aan te bieden. Dit alles vanuit de down-to-earth-aanpak die onze klanten van ons kennen en waarderen,” aldus Edwin van Nuil, CEO van Oblivion. De activiteiten van het adviesbureau bevinden zich nu vooral in de Benelux, maar er zijn dus ambities om in Europa verder te groeien.

Na de overname

Als de overname is afgerond, zijn Oblivion en Xebia Premier AWS Partner en Authorized Training Partner, met onder meer een Machine Learning, DevOps, Migration, en Financial Services Competency en de Solution Provider-status. Oblivion blijkt onder eigen label en onder het huidige management actief. Wel zal er de toevoeging “proudly part of Xebia” aan het bedrijfslogo komen.