Rubix is verleden tijd: integratiespecialist vervolgt als ilionx

Rubix wordt een divisie van IT-dienstverlener ilionx. Ilionx nam de Nederlandse integratiespecialist in april 2021 over. Aanvankelijk behield Rubix zijn eigen naam. Nu vervolgt het onder de vlag van ilionx.

Rubix houdt zich bezig met het integreren van systemen, data en technologie. Ilionx specialiseert zich op zijn beurt in dienstverlening rond applicatieontwikkeling, cloud, security en data analyse. Beide organisaties zijn in Nederland gevestigd en richten zich op de Nederlandse markt.

Rubix werd in april 2021 door ilionx overgenomen. Het specialisme van Rubix moest de dienstverlening van ilionx gaan versterken. Volgens de organisaties is dat doel bereikt. De technologieën van Rubix en ilionx werden in de afgelopen maanden geïntegreerd en verleend aan gezamenlijke klanten, waaronder ABN AMRO en Jumbo Food Groep.

Rubix werd aangeboden bij het klantenbestand van ilionx en vice versa. Fuseren is de logische stap, aldus de organisaties. Rubix vervolgt onder de naam van ilionx.

Wat verandert er voor ilionx en Rubix?

De inhoud van ilionx’ dienstverlening wijzigt niet van dag op nacht. Integratie is een steeds belangrijker onderdeel van de digitaliseringsslagen die de organisatie bij klanten maakt. Ilionx lijkt zich comfortabeler te voelen met het klantenbestand dat de overname meebracht. De organisatie ervaart ruimte om aan een bedrijfsidentiteit te werken, met een naamswijziging van Rubix als gevolg.

“Zo voelen we ons ook echt als één bedrijf. Samen zijn we sterker”, reageert Fabian Janssen, vestigingsdirecteur ilionx in Den Bosch (voorheen Rubix). Jan Veltman, CEO van ilionx, benadrukt het technologische raakvlak van de organisaties. “Met de overname hebben we onze dienstverlening kunnen verbreden en ontstaat er een compleet portfolio.”