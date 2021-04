Integratiespecialist Rubix overgenomen door ilionx

De Nederlandse IT-dienstverlener ilionx heeft de overname van integratiespecialist Rubix aangekondigd. De twee bedrijven willen samen met een vollediger dienstaanbod komen.

Rubix en ilionx denken dat ze met hun verschillende expertises elkaar goed kunnen aanvullen. Rubix specialiseert zich in datagedreven oplossingen, applicatiemodernisatie en complexe integratievraagstukken, waar ilionx sterk beweert te zijn in applicatieontwikkeling, Business Analytics, cloud en security. Door de twee bedrijven samen te brengen, hoopt ilionx zijn slagkracht rondom klantadvies en implementatie te kunnen versterken.

Met de overname wil ilionx verder bouwen aan zijn missie om een belangrijkste expert te worden op het gebied van digitale transformatie voor grote en middelgrote organisaties. Het bedrijf ziet een groeiende behoefte aan de koppeling van primaire processen met applicaties. Rubix, met zijn samenwerkingen met onder andere Red Hat en TIBCO, draagt ook bij aan deze transformaties. Het bedrijf maakt het mogelijk om applicaties en complexe datastromen realtime te integreren, analyseren en optimaliseren.

ilionx wil dit koppelen aan zijn eigen expertise, waardoor het makkelijker wordt om bijvoorbeeld de stap naar de cloud te zetten. Zo willen de bedrijven samen meer waarde leveren uit bestaande systemen en hun klanten volledig ontzorgen in de digitale transformatie.

Reacties

“Rubix heeft de afgelopen 12 jaar als specialist een sterke groei doorgemaakt in omvang en in type dienstverlening”, zegt Fabian Janssen, de commercieel directeur van Rubix. “Door deze samenwerking met ilionx kunnen we een grote sprong voorwaarts maken. De ontwikkeling van onze medewerkers en ons portfolio krijgt een flinke boost. Daarnaast kunnen we nog meer continuïteit aan onze klanten bieden. Zonder het vooraf van elkaar te weten, werkten Rubix en ilionx al voor een gezamenlijke klant: het RIVM. Samen hopen we een soortgelijk succes nog vaak te mogen herhalen.”

“Met deze overname verstevigen we onze positie als IT-partner voor intensieve digitale transformatietrajecten, aldus Jan Veltman, de CEO van ilionx. “De samenwerking heeft een synergetische werking, waarbij zowel de dienstportfolio’s als de bedrijfscultuur van beide bedrijven elkaar versterken. Het succes van ilionx is mede te danken aan ons ondernemerschap en flexibiliteit, zowel bedrijfsbreed als per vestiging. Dit sluit erg goed aan bij de identiteit van Rubix.”

Overnamebedrag niet vermeld

Rubix heeft 80 medewerkers in dienst. Die blijven actief onder de Rubix-naam in hun kantoor in Den Bosch. ilionx is zelf in Utrecht gevestigd. Hoeveel er voor de overname is betaald, is niet bekend. Wel vermelden de bedrijven dat Rubix een jaaromzet van meer dan 12 miljoen euro kent.

