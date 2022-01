PTC introduceert ThingWorX DPM; analytics voor industriële productie

PTC lanceert ThingWorx DPM voor de industriële sector. De oplossing analyseert productieprocessen, herkent knelpunten, stelt oplossingen voor en presenteert het effect.

ThingWorX DPM (Digital Performance Management) wil werkuren verminderen. Dat begint bij een overzicht van het productieproces van een organisatie. DPM presenteert het real-time productieproces via een dashboard. Vervolgens past de oplossing analytics toe om knelpunten in kaart te brengen. DPM berekent oorzaken en stelt oplossingen voor. Voert een organisatie de adviezen door, dan monitort DPM het effect.

Monitoring en verandermanagement

Monitoring is niet alleen van toepassing voor veranderingen die DPM voorstelt. De oplossing meet het effect van de meeste wijzigingen in een productieproces. Het effect van verandering wordt in gewonnen of verloren werkuren uitgedrukt. Werkuren zijn een begrijpelijke KPI voor iedereen die betrokken is bij een productieproces, van fabrieksmedewerkers tot de C-suite. Dat is belangrijk, want DPM vraagt om verandering.

Om het doel te bereiken moeten zowel hogere managers als monteurs en schoonmakers zich aanpassen aan actieplannen die door het softwareplatform worden opgesteld. DPM is niet bang om drastische aanpassingen te adviseren. Dat vergt verandermanagement. Begrijpt de volledige organisatie het nut van verandering, dan is verandering sneller bereikt.

ThingWorX

De introductie van DPM past binnen de strategie van PTC. De organisatie ontwikkelt ThingWorX, een suite van IIoT-softwareoplossingen. De suite breidt met het jaar uit. Inmiddels levert PTC cloud-, on-premises- en SaaS-oplossingen voor de de volledige digitale transformatie van productieprocessen en -organisaties. Denk aan het aanleggen van IIoT-netwerken voor de verzameling van data, de analyse van IIoT data en het doorvoeren van verbeteringen.

