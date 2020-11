Schneider Electric introduceert robuuste industriële microdatacenters

Schneider Electric introduceert een nieuwe reeks compacte microdatacenters. De R-series microdatacenters zijn vooral geschikt voor veeleisende edge-omgevingen, zoals in de zware industrie.

Met de introductie van de microdatacenters speelt Schneider Electric in op de opkomst van Industry 4.0. Binnen Industry 4.0 zijn edge computing-omgevingen en -infrastructuur een steeds belangrijker aan het worden.

Voor een juiste afstemming tussen IT en de dagelijkse werkzaamheden zijn daarvoor steeds meer Industrial Internet of Things (IIoT)-toepassingen nodig. Deze toepassingen moeten de IT-systemen binnen industriële omgevingen betrouwbaar maken.

Microdatacenters

Microdatacenters in deze omgevingen helpen daarbij en plaatsen de IT dichter bij de productieomgevingen en -apparatuur in fabrieken. Microdatacenters zijn configureerbare, vooraf geïntegreerde racksystemen in gesloten behuizingen.

De racksystemen zijn al voorzien van energievoorziening, koeling, beveiliging, monitoringsoplossingen en -toepassingen en alle benodigde (cloudgebaseerde) software. Ze hoeven alleen nog maar te worden gevuld met de benodigde servers, storage en bekabeling. Deze systemen kunnen vervolgens snel en eenvoudig op de locaties worden geplaatst.

EcoStruxure R-series microdatacenters

Binnen zijn EcoStruxure-portfolio lanceert Schneider Electric nu zijn R-series van robuuste microdatacenters. Deze serie microdatacenters zijn specifiek ontworpen om veeleisende binnenklimaten en applicaties aan te kunnen. Industriële edge-omgevingen zijn vaak uitdagend door veel stof, vocht en grote temperatuurschommelingen. Het robuuste ontwerp van de R-series moet bescherming bieden. Ook zijn ze uitgerust met beveiligingsfunctionaliteit zodat ze op onbeveiligde locaties kunnen staan.

Daarnaast zijn de R-series microdatacenters geschikt voor beheer op afstand bij gebrek aan IT-personeel op locatie. De microdatacenters zijn vendor-neutraal, zodat eindgebruikers zelf alle mogelijkheden en flexibiliteit hebben om kritieke infrastructuur zelf te beheren of uit te besteden.

Verder stelt Schneider Electric klanten met de R-series in staat hun ontwerpen in meerdere omgevingen te standaardiseren met een enkele, alles-in-één-oplossing. Deze alles-in-één-oplossing valt volgens de leverancier gemakkelijker te implementeren en te onderhouden dan andere soorten systemen.

Zes modellen en beschikbaarheid

De nu uitgebrachte Schneider Electric EcoStruxure R-series microdatacenters zijn IP- en NEMA-gecertificeerd. De zes afzonderlijke modellen zijn verkrijgbaar in 16U-, 24U-en 42U-formaat. De R-series zijn volgende maand verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Canada. Begin volgend jaar zijn ze ook in Europa verkrijgbaar.