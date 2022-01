AWS biedt nu HPC-instances als cloudgebaseerde dienst

AWS heeft instances onthuld waarmee klanten High Performance Computing (HPC) workloads kunnen draaien. De Amazon EC2 Hpc6a-instances zijn voorzien van de nieuwste AMD EPYC-processors.

De Amazon EC2 Hpc6a-instances zijn bedoeld voor het oplossen van complexe academische, wetenschappelijke en zakelijke problemen. AWS stelt dat de instances het verwerken van HPC-workloads tot een factor 65 kunnen versnellen ten opzichte van andere voor rekenkracht geoptimaliseerde instances. Daarnaast brengt het gebruik van speciale HPC-instances ook kostenbesparingen met zich mee. Met Hpc6a kunnen gebruikers flink besparen op de benodigde rekenkracht, snel geheugen, storage en de low-latency networking die bij de inzet van HPC-clusters komen kijken.

Functionaliteit

De Hpc6a-instances zijn gebaseerd op de derde generatie AMD EPYC-processors. Binnen de instances leveren de processors tot 394 GB aan geheugencapaciteit met 100 Gbps aan Elastic Fabric Adapter-networking. Hierdoor wordt kostenbesparende schaalbaarheid van de uitrol van HPC-clusters ondersteund. De schaalbaarheid strekt zich uit tot tienduizenden cores, volgens de cloudgigant.

De schaalbaarheid maakt bijvoorbeeld onderzoekstrajecten op het gebied van vloeistoffensimulatie, genetisch en moleculair onderzoek, weersvoorspelling, seismisch onderzoek, het maken van financiële risicomodellen en het door computers ondersteund ontwikkelen van machines mogelijk.

Ondersteuning door andere AWS-diensten

Naast de basis van de nieuwe generatie AMD EYPC-processors, worden de Hpc6a-instances ook ondersteund door een aantal specifieke AWS-diensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan AWS ParallelCluster. Dit is een cluster management-dienst die het mogelijk maakt de HPC-instances uit te rollen naast andere instances in hetzelfde cluster. Verder worden de HPC-instances van de cloudgigant ondersteund door Amazon Nitro System. Dit zijn building blocks voor het offloaden van traditionele virtualisatiefunctionaliteit naar dedicated bronnen voor betere prestaties, beschikbaarheid en security.

De Amazon EC2 Hpc6a instances zijn nu verkrijgbaar als on-demand instances, reserve instances en via de AWS Savings Plans. De instances zijn beschikbaar in de AWS-regio’s US East (Ohio) en AWS GovCloud (US-West) in alleen de Verenigde Staten. Volgens de cloudgigant worden ze binnenkort ook beschikbaar in andere cloudregio’s.