Amazon Redshift krijgt Graviton-boost met nieuwe RG instances

Amazon lanceert RG instances voor Redshift, aangedreven door AWS Graviton-processors. De nieuwe instancefamilie biedt tot 2,2 keer betere prestaties voor datawarehouseworkloads dan de huidige RA3-instances, bij een 30 procent lagere prijs per vCPU.

De RG instances beschikken over een geïntegreerde data lake query-engine die SQL-analyses uitvoert over zowel warehouse-tabellen als data in Amazon S3. Tot nu toe vertrouwde Redshift voor data lake-queries op Redshift Spectrum, dat vijf dollar per verwerkte terabyte in rekening bracht. Met de nieuwe instances verdwijnen die kosten volledig: queries blijven binnen de VPC-grens en gebruiken bestaande IAM-rollen.

Voor Apache Iceberg haalt de geïntegreerde engine een prestatieverbetering van tot 2,4 keer ten opzichte van RA3. Voor Apache Parquet is dat tot 1,5 keer. De query-engine is standaard ingeschakeld bij nieuwe clusters, zonder dat aanpassing van applicatiecode nodig is.

Migratie en beschikbaarheid

Gebruikers kunnen bestaande RA3-clusters op twee manieren overzetten naar RG instances: via Elastic Resize (een in-place migratie met 10 tot 15 minuten downtime) of via Snapshot and Restore. Bestaande externe tabellen, schema’s en query-syntax, inclusief bestaande Spectrum-queries, blijven daarbij volledig intact.

De RG instances zijn per direct beschikbaar in meerdere AWS-regio’s, waaronder Europa (Frankfurt, Ierland, Londen, Parijs en Stockholm). Gebruikers kunnen kiezen voor On-Demand Instances met uurbilling of voor Reserved Instances voor lagere kosten op de langere termijn.