AWS Graviton5 beschikbaar via M9g- en M9gd-instances

Amazon Web Services heeft de M9g- en M9gd-instances op basis van de Graviton5-processor algemeen beschikbaar gemaakt. De nieuwe generatie levert tot 25 procent meer compute-performance dan Graviton4, met specifieke verbeteringen voor databases, webapplicaties en machine learning.

AWS kondigde de M9g-instances voor het eerst aan tijdens re:Invent 2025 als preview. Sindsdien hebben bedrijven de instances uitvoerig getest op productieworkloads. ClickHouse rapporteerde een prestatieverbetering van 36 procent ten opzichte van M8g zonder codewijzigingen. HubSpot zag de queryduur bij MySQL-databases dalen met tot 60 procent na inzet van M9g. Honeycomb behaalde 36 procent hogere throughput per core vergeleken met Graviton4, gemeten over een A/B-test van zes maanden op productie-observabilityworkloads.

De M9g-instances draaien op de zesde generatie van het AWS Nitro System en beschikken over 192 cores, een vijf keer grotere L3-cache en DDR5-8800-geheugen. Dat is de snelste DDR5-geheugenondersteuning van alle processorinstances in de cloud, aldus AWS. Bovendien is Graviton5 de eerste CPU in de AWS-vloot met ondersteuning voor PCIe Gen6. Naast M9g introduceert AWS ook de M9gd-variant, bedoeld voor workloads die lokale NVMe SSD-opslag nodig hebben. Die variant biedt tot 11,4 TB aan NVMe-opslag en scoort 30 procent hoger op IOPS en opslagprestaties dan de vorige generatie M8gd.

M9g en M9gd bieden gemiddeld 15 procent hogere netwerkbandbreedte en 20 procent hogere Amazon EBS-bandbreedte in vergelijking met de vorige generatie. Voor de grootste instancegrootte verdubbelt de netwerkbandbreedte zelfs. Beide instancetypen ondersteunen ook Instance Bandwidth Configuration (IBC), waarmee gebruikers de bandbreedteverdeling tussen Amazon EBS en Amazon VPC-netwerken met maximaal 25 procent kunnen bijstellen. Dat is nuttig voor workloads met specifieke bandbreedtevereisten, zoals databaselees- en schrijfprestaties.

Formeel geverifieerde cloud-hypervisor

Een opvallend nieuw onderdeel is de Nitro Isolation Engine. Dit is een uitbreiding op het Nitro System die isolatie tussen virtuele machines afdwingt via formele verificatie. Dat is een wiskundige techniek om te bewijzen dat hardware of software zich precies zo gedraagt als bedoeld, niet alleen in testscenario’s. AWS positioneert dit als de eerste formeel geverifieerde cloud-hypervisor ter wereld.

Voor agentic AI-workloads is Graviton5 eveneens gepositioneerd als geschikte processor. Met 33 procent lagere inter-core latentie en hogere geheugenbandbreedten kunnen agents meer taken parallel uitvoeren.

De M9g- en M9gd-instances zijn beschikbaar in de regio’s US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon) en Europe (Frankfurt). Ze zijn te kopen via Savings Plans, On-Demand, Spot Instances, Dedicated Instances en Dedicated Hosts.

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