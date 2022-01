Google schreeuwt om nieuwe richtlijn voor US-EU datatransfers

Google roept Europese en Amerikaanse beleidsmakers op om een nieuwe richtlijn voor veilige datatransfers tussen de VS en EU te introduceren.

Kent Walker, Chief Legal Officer bij Google, schreef een brandbrief aan Amerikaanse en Europese beleidsmakers. Google maakt zich zorgen over de spanning die door de huidige regels voor datatransfers ontstaat.

“De vrijheid om informatie te delen ondersteunt wereldwijde economieën en diensten voor productiebedrijven, media en IT”, schrijft Walker. “Die vrijheid wordt steeds meer bedreigd.”

Walker verwijst naar een recent oordeel van de Austrian Data Protection Authority (DPA), de privacywaakhond van Oostenrijk. De DPA bevond een website schuldig aan privacyschending. De website gebruikte een onaangepaste versie van Google Analytics. Analytics verzendt data naar de VS. Een strafbaar risico, aldus de DPA.

Volgens de DPA treft Google onvoldoende maatregelen om de data te beschermen tegen Amerikaanse inlichtingendiensten. Google is het er niet mee eens. Inlichtingendiensten kunnen “theoretisch” meekijken, schrijft Walker in de bandbrief — niet praktisch.

Google legt de verantwoordelijkheid elders

De GDPR werd in 2018 geïntroduceerd om de privacy van EU-inwoners te beschermen. In dezelfde periode introduceerde de VS meerdere maatregelen en richtlijnen om aan de voorwaarden van de GDPR te voldoen, waaronder ‘Safe Harbor’.

Aanvankelijk oordeelde de Europese Commissie dat de beveiliging van ‘Safe Harbor’ aan de GDPR voldeed. Het Europese Hof van Justitie maakte bezwaar. ‘Safe Harbor’ werd niet goedgekeurd.

De Amerikanen bedachten een nieuwe richtlijn: ‘Privacy Shield.’ Opnieuw keurde het Europese Hof van Justitie de maatregel af. In beide gevallen wilde de VS dat Amerikaanse autoriteiten toegang behielden tot data die in de VS wordt opgeslagen. Dat is precies wat het Hof niet wil.

Er is nog steeds geen middenweg. Google legt de verantwoordelijkheid bij de overheden van de VS en Europa. “Het bedrijfsleven kijkt naar de Europese Commissie en US Department of Commerce (ministerie) om een opvolger te vinden voor het Privacy Shield”, schrijft Walker.

Google heeft in het verleden geprobeerd om Europese zorgen over data en Amerikaanse inlichtingendiensten te verminderen. Dat is nooit gelukt. De organisatie vecht een moeizame strijd. Het is de vraag of Google machtig genoeg is om twee wereldleiders te beïnvloeden.

Tip: ‘Gebruik Google Analytics in Nederland mogelijk verboden’