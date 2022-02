Google-moeder Alphabet haalt flink meer omzet uit de cloud

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft flinke omzet geboekt uit de cloud en advertenties. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2021.

In het vierde kwartaal van 2021 boekte Alphabet een omzet van 66,7 miljard euro (75,3 miljard dollar). Dit is een toename van 32 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De winst groeide met 36 procent naar een totaal van 20,4 miljard dollar.

Groei in advertenties blijft

Het moederbedrijf van Google is nog steeds voor het grootse deel afhankelijk van de advertenties die het verkoopt op zijn Google-zoekmachine en andere diensten als YouTube. De omzet uit het segment bedroeg in het laatste kwartaal 61,2 miljard dollar. Dit was 33 procent meer dan een jaar eerder. Vooral de advertentie-inkomsten voor search stegen flink, hoewel ook YouTube op dit terrein steeds meer omzet boekt.

Omzet uit clouddiensten

Ook de omzet uit Google Cloud nam toe. In het vierde kwartaal boekte dit segment een omzet van 5,54 miljard dollar. Dit is 45 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2020. Ondanks deze mooie cijfers, blijft de public cloudomgeving van de techgigant verlies opleveren. Dit verlies is wel teruggebracht van 1,2 miljard dollar naar 890 miljoen dollar.

Volgens CEO Sundar Pichai van Alphabet gaan de klanten van Google Cloud steeds meer uitgeven. Zo gaven zij in het afgelopen jaar zes keer zoveel uit aan diensten uit de Google Cloud Marketplace dan in 2020. Ook bracht Google Cloud meer dan 2.000 nieuwe cloudproducten en bèta releases in het afgelopen jaar uit. Vooral op het gebied van data analytics, AI, multicloud-infrastructuur, security en Google Workspace. Vooral de uitgaven van klanten aan de infrastructuurdiensten van het Google Cloud Platform groeien flink.

Jaarcijfers 2021

Naast de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal, gaf Alphabet ook een eerste indicatie van de jaarcijfers over 2021. In totaal heeft Aplhabet in het afgelopen jaar een -nog niet goedgekeurde- omzet weten te realiseren van 257,637 miljard dollar. Het betreft een groei van 42 procent vergeleken met 2020.