AWS opent Local Zone datacenter in Amsterdam

AWS gaat zijn AWS Local Zones-locaties flink uitbreiden. Het gaat hierbij om maar liefst 32 nieuwe Local Zones in 26 landen. Ook Amsterdam krijgt een AWS Local Zone.

Met AWS Local Zones brengt de techgigant infrastructuurt dichter bij locaties waar veel mensen wonen en werken. De achterliggende gedachte hiervoor is dat organisaties over minimale latency beschikken. Hierdoor kunnen zij makkelijker diensten leveren die zeer beperkte latency vereisen, zoals videogaming, live streaming, AR- en VR-oplossingen en virtuele desktopomgevingen.

Soort Edge-locaties

De lokale AWS-locaties zorgen er ook voor dat klanten makkelijker en snelle hun applicaties naar een public cloudomgeving kunnen migreren en zo cloudfunctionaliteit naar bijkantoren of eigen on-premises datacenters brengen. Andere functionaliteit is het op deze manier kunnen voldoen aan wet- en regelgeving die een lokale aanwezigheid van bepaalde data vereist.

In het algemeen kunnen AWS Local Zones eigenlijk worden gezien als grote ‘edge-locaties’. Iedere Local Zone wordt via een control plane beheerd in de bovenliggende AWS-regio waarin zich de Local Zone bevindt.

Flinke uitbreiding buiten VS

In de nu aangekondigde expansie breidt AWS de AWS Local Zones uit naar 32 nieuwe locaties in 26 landen. Tot nu toe was deze ‘edge-functionaliteit’ alleen op 16 locaties in de Verenigde Staten beschikbaar. De diverse nieuwe Local Zones bevinden zich, op de locaties in Canada na, allemaal buiten het Noord-Amerikaanse continent, in Afrika, Azië -Pacific, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. In Nederland is in Amsterdam nu een AWS Local Zone gevestigd. Ook in Brussel is een locatie aanwezig.

Opvallend is wel dat in Europa locaties in Frankrijk, Italië, Spanje en een aantal kleinere EU-landen ontbreken. Duitsland heeft bijvoorbeeld twee AWS Local Zones, in Berlijn en München. Scandinavië wordt gedekt door locaties in Kopenhagen en Oslo. Wenen en Warschau moeten Midden-Europa dekken en Athene waarschijnlijk de Balkan.